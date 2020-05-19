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新店爛尾樓重獲新生 這三大指標案將帶動區域房市

經濟日報 / 記者黃阡阡陳美玲／即時報導
合環建設機構總裁黃正勝。圖／業者提供
合環建設機構總裁黃正勝。圖／業者提供

雙北市一級推案戰區之一的新北市新店家樂福商圈，在裕隆城、正大尼龍都更案，以及今（19）日簽約的合環都更案等，三大開發案陸續啟動下，進一步強化區域房市可塑性。

去年裕隆城一期傳出計畫生變後，新店家樂福周邊再迎來合環都更指標案。該案歷時25年之久整合，經歷建商倒閉、地主求助無門，最終由新店在地建商合環建設機構於8年前介入整合，讓佔地超過2,800坪的都更案重獲新生，屆時將成為新店最高的住宅指標大案，預計最快今年底推出，2025年完工。

事實上，合環都更案的基地原是一爛尾樓，前手建商與地主達成協議合建，並大將地上建物全數拆除開挖出一個「大窟窿」，但興建到一半、地下室尚未蓋完，建商就倒閉；據傳，前手建商為前立委羅福助旗下建設公司。

合環建設機構總裁黃正勝坦言，當年就知道有這個爛尾樓，但地主太多實在不敢碰，直到8年前住戶找上合環建設希望能夠出手相助，這才開始進入整合。歷經多年奔走後，合環建設將該案視為50周年大作，並聯合知名營造廠大陸工程、日商大林組，以及代銷龍頭海悅國際等陣容聯手出擊，19日舉行正式簽約儀式。

未來該案預計規劃2棟地上42層、地下4層建築物，總戶數達548戶，規劃30~80坪產品，總銷約150億元。黃正勝表示，希望能在今年第4季推案，每坪開價預計在70~80萬元間。

除了合環都更案外，緊接著華固建設則是拿下正大尼龍廠都更案，預計2.5~3年後推出，為新店地區規模最大的造鎮都更案；由於該案變更為特定專用區後、分回基地面積超過1.3萬坪，擁有六棟住宅、四棟辦公大樓共10棟建物，讓全案總銷上看260億元。

而裕隆城二期住宅逾7,500坪土地傳出將帶建照出售，由於該案原建照規劃興建地上46樓、地下5樓之住宅大樓，若按原建照興建完成，將與板橋「新巨蛋」並列全國最高住宅社區。

目前新店家樂福商圈附近預售、新成屋每坪成交價在5、6字頭；目前新店最高預售行情為「冠德創新殿」，每坪開價在8字頭，新成屋則是「琢青」最高，據實價登錄網資料顯示，該案最高每坪成交價達74.82萬元，社區目前平均每坪為71.29萬元。

至於中古屋的行情，台灣房屋智庫經理陳炳辰指出，新店裕隆城周邊在捷運七張站生活圈高價宅帶動下，中古屋平均單價行情也已來到40-42萬元，事實上從新店豪宅區塊五峰重劃區延伸往七張站、新店裕隆城一帶本為新店高價區塊，像寶徠花園、鑫洋百景、合還御寶等當地豪宅王聚集，該地帶早已是新店發展成熟的蛋黃區。

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