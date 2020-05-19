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北市首座士林站TOD開發案簽約 預計2023年完工營運

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為讓捷運商業極大化，北捷首座TOD(大眾運輸導向發展)概念規劃的「士林站共構大樓」，今天正式簽約。記者林麗玉／攝影
為讓捷運商業極大化，北捷首座TOD(大眾運輸導向發展)概念規劃的「士林站共構大樓」，今天正式簽約。記者林麗玉／攝影

為讓捷運商業極大化，北捷首座TOD(大眾運輸導向發展)概念規劃的「士林站共構大樓」，今天正式簽約，預計共構大樓2023年7月完工，同年底營運。台北市長柯文哲說，士林站共構大樓開發案，是北市推動TOD的里程碑，未來還會在劍潭站、劍南站推動，市府會用最大力量做到成功。

台北捷運公司今天與得標的總行營造興業公司團隊、華國大飯店舉行簽約記者會，出席簽約儀式的柯文哲表示，北捷將首座TOD概念案選在士林站，是因士林站不僅是信義淡北線、環狀線北環段的交會點，周邊也有北藝、士林夜市、士林官邸、故宮等。北捷將投入自有資金18億元開發，但營運之後，每年產值預估約1.8億元，並將創造1000個就業機會。

北捷表示，未來這棟士林站共構大樓將興建為地上20層、地下4層的多功能建築，除與士林站體連接通道，地上也規劃購物商場、多功能辦公會議廳、飯店休閒等設施，串聯起商業、購物、文教與娛樂功能。

柯文哲說，北市府過去30年的都市計畫有3項需要改變，分別是TOD、商業化及產業化。柯提到，捷運是北市最重要的交通主力，都市計畫應該要以捷運站為中心，甚至他也質疑，前市長馬英九、郝龍斌任內的捷運共構宅邏輯不太對，柯說，捷運應該是與共構商場，不應與住家共構住家。

北捷總經理沈志藏說，北捷去年運量已超過一百億人次，依英國倫敦帝國大學針對35個地鐵評比，北捷的系統可靠率名利前茅，但商業收入卻偏低，柯文哲自2014年已指示北捷商業極大化，但這五年來，儘管北捷商業收入卓著，但現在面臨困難就是可使用空間已飽和。

沈志藏說，這次透過活化捷運周邊空間，與得標團隊合作，將打造北捷第一座TOD概念的發展計畫， 打造與捷運站共構的多功能大樓，結合商場、旅館、多功能辦公廳等設施，也要讓士林站成為台北市新地標。

北捷 捷運 柯文哲

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