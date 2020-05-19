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台鐵便當與全家便利店合作 5/20起八款便當上架銷售

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
超過一甲子的台鐵便當跨出關鍵的一大步，與全家便利商店策略聯盟，今日進行簽約記者會。　圖／台鐵局提供
超過一甲子的台鐵便當跨出關鍵的一大步，與全家便利商店策略聯盟，今日進行簽約記者會。　圖／台鐵局提供

超過一甲子的台鐵便當跨出關鍵的一大步，與全家便利商店策略聯盟，鎖定台鐵便當經典元素「滷排骨」，推出八種全新鮮食產品，突破空間地點、供應時段的限制，而這也是公部門首次與通路連鎖業者聯名合作，未來消費者在全台3,600多家「全家」店舖，都能隨時吃得到台鐵經典美味。

移動火車上，搭配窗外鐵路沿線風景，一邊享用台鐵便當，是許多旅客從小到大的美好回憶。為感謝支持台鐵便當的老饕，台鐵與全家攜手合作，顛覆以往只能在火車上或車站裡才能買得到台鐵便當，明（20）日起，全台22縣市、超過300個鄉鎮，連鐵路到不了的離島地區，都可以吃得到台鐵經典美味的延伸。

出席簽約記者會的交通部部長林佳龍表示，希望台鐵可以朝企業化經營方向努力，除運輸服務的本業之外，包括台鐵便當、鐵道旅遊及資產開發活化，這一次台鐵透過品牌授權與全家的合作是邁出企業化經營突破性的嘗試，值得肯定，也期待台鐵以更靈活與創新思維來經營企業品牌。

據指出，台鐵局長張政源上任後，致力於推動台鐵便當加盟事業，醞釀至今已一年多，成功帶領台鐵便當走出第一步。張政源表示，台鐵透過跟全家便利商店聯名合作，鎖定台鐵便當「排骨」、「酸菜」、「滷蛋」等經典元素，拓展食品種類、市場區隔及增加通路與品牌權益，促使台鐵便當營運模式轉型、永續化的發展，讓記憶中的美味能代代傳香。

這次台鐵與全家便利商店合作，一口氣推出大口經典滷排飯糰、滷排骨雪菜炒飯、滷排骨乾拌麵、里肌豬排握沙拉、里肌豬排長堡、經典滷排骨（冷凍品）等六種品項的中西式美食；6月3日再加碼，推出傳統滷排糯米飯糰及滷排刈包，讓味道既保有傳統，融合世代文化推出新口味，未來不只午、晚餐，連最難突破的早餐、下午茶、宵夜，都可以透過「全家」店舖一次滿足所有消費者需求。

台鐵 全家便利商店 便當

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