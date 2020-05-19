快訊

卸任副總統禮遇最後一天 吳敦義發表感言不忘蔡英文

白宮30日通牒！WHO不改「傾中毛病」 美國就退出

去年港澳設籍台灣破萬人創新高 四大原因擄獲港澳客

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

依據內政部最新統計資料，港澳人士來台設籍人數連年升高，去年(2019)在全台設籍人數共1.1萬人創統計以來新高，跟2018年相比年增15.3%，六都中，設籍人數最多者為新北市，共2,774人，其次為台北市共2,418人。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，台灣吸引港澳人是來台設籍主要有四點原因，第一、第二點為文化背景、飲食習慣相近，因此多年來有不少來台就學、工作的港澳人士選擇在台灣落戶，也有許多因婚姻關係而設籍台灣，且因大台北地區的工作、就學機會及管道較多、大眾運輸便利，因此設籍比例較高，尤其雙北中以新北市房價較低，故新北市設籍人數最多。

綜觀港澳人士來台設籍統計，2015年全國設籍人數6,193人，到2019年攀升到11,009人，4年大幅成長77.8%，六都中，新北市一直都是設籍冠軍，其次為台北市。另外桃園、台中、高雄在去年設籍人數都破千，台中市去年設籍人數年增22.3%，是六都中成長最多者，僅台南市設籍人數未破500人。

郎美囡表示，除了文化背景、飲食文化相近外，台灣的全民健保聞名全球，這也是吸引港澳人士來台設籍的第三點理由，且在台居留期間即可有健保福利；此外，港澳投資移民台灣的門檻600萬元遠低於外國人的1,500萬元，港澳人士移民台灣的條件較外國人寬鬆許多。

至於設籍地點，仍以生活便利性高、工作機會多的區域為主，尤其是具有捷運線的地區在通勤上機動性較高，其中台中市氣候移居、生活空間大，本就有許多台商居住於台中，且房價又低於雙北，近幾年綠線話題熱門，設籍人數也大幅增加。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，台灣社會風氣開明自由，是許多港人嚮往之處，這也是吸引港澳人士來台設籍的重點原因；而港人來台的方式多元，除了依親、專業移民外，還有創業及投資移民，但也提醒，投資移民門檻600萬元須設立公司及稅籍、有經營事實，並非在台買房即可。

移民

延伸閱讀

港澳來台設籍突破萬人 最愛落腳這裡

外資Q1來台買房 16年新高

因為疫情！外國人在台買房 今年首季創16年新高

外國人購屋首季創16年新高 一張表秒懂外資愛買哪

相關新聞

海外染疫者返台變數？ 卡達染新冠肺炎康復者返台復陽

中央流行疫情指揮中心今早才剛表示，日前經專家會議有初步共識，確診者若想回台，擬採取必須發病後至少2個月，且症狀已消失、或...

保障受害者免遭纏擾 我立法進度落後國際

台灣社會再掀制定「跟蹤騷擾防制法」呼聲，婦女救援基金會、勵馨基金會及現代婦女基金會日前與國民黨立委共同舉行記者會，呼籲立...

終結恐怖情人 跟蹤騷擾防制法 立法再起

最近在野黨立委、民間團體呼籲，繼續推動上一屆立法院未通過的「跟蹤騷擾防制法」，當時率先提出立法草案的民進黨立委陳亭妃說，她催促立法是因為接到選民求助。

國民年金法修正案三讀 新增中低收入戶保險費補助

立法院會今天三讀「國民年金法第12條及第40條」修正案，在保險補助對象中新增「符合社會救助法規定之中低收入戶」，並比照所...

拯救台灣醫療 調漲健保費不該遲疑但也非唯一工具

2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情方歇，防疫總指揮陳時中部長日前接受媒體訪問，表達調整健保費率的想法，初步構想是超過平均就醫次數上限就拉高部分負擔，但會另保障重大傷病與弱勢族群。該構想見諸媒體後，後續引發各界討論。

挨批拿勞工的錢和勞工打官司 國道訴訟費擬由交部出

民眾黨日前開記者會說，勞動部編列「就業安定基金」七十萬元和國道收費員自救會打官司，昨在立法院持續引發多位立委砲轟，認為此舉與該基金目的「提升勞工福祉」不符， 等於「拿照顧勞工的錢來跟勞工打官司」，對勞工來說，情何以堪？

總統赴桃園 悼念鍾肇政

蔡英文總統昨天到桃園市悼念日前辭世的鍾肇政，強調「鍾老」不只是文壇的鍾老、更是台灣的鍾老，用文字表達對台灣土地的關懷，謝...

消防員架梯演習搶救工廠大火 徐國勇要求救災莫忘安全

內政部長徐國勇上午訪視竹山消防署訓練中心，檢閱準消防員的養成訓練，學員穿著全副重達逾20公斤的消防衣帽鞋裝備，努力操作架...

老馬祖人示範 軍用豬肉罐頭得這樣才能吃出志氣

早年國軍採購各類罐頭作為戰備存糧，尤其講究「獨立固守」的外島防區，流傳有許多「罐頭料理」。有出身馬祖的資深媒體人日前特別...

一件襯衫／愛打架的社工大叔 要小孩不打架的方式就是教他們「打架」

「一件襯衫」採訪了一支聚集了許多「壞小孩」的偏鄉拳擊隊，陳哲宇教練帶著這群衝突少年們用「拳頭」找回自己，組成了「熱原拳擊隊」一路從三峽這個小地方，打進全國冠軍。

蔡英文悼念台灣文學之母鍾肇政：他是國家的鍾老

蔡英文總統今天上午到桃園市悼念「台灣文學之母」鍾肇政，並強調「鍾老」不只是文壇的鍾老、更是台灣的鍾老，用文字表達對台灣土...

疫情趨緩醫院人潮回流 通報採檢人數恐增加

我國已連續23天沒有本土案例，疫情趨緩，醫院近幾日不再空蕩蕩，逐漸出現就診人潮，非急症的刀也陸續增加，我國目前尚未調整採...

熱門新聞

高雄要迪士尼？ 韓國瑜承認有困難：我願收回

內閣人事！蘇揆幕僚黃致達任政委 副院長陳其邁留任

川普自曝：我吃奎寧預防感染新冠 還吃鋅片

法國才剛復課又爆群聚感染 部分學校關閉

新冠疫情後的海外旅遊：機票變貴、旅行泡泡、還有免疫護照.....

不斷更新／來了哪些新面孔？ 520新任內閣名單看這裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。