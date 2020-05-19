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北市首起TOD案 落腳士林捷運站

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
落實台北市政府推動TOD（大眾運輸導向型發展）政策，台北捷運公司首度與總行營造興業公司團隊、華國大飯店合作，進行士林站整體開發計畫，今（19）日由三方共同舉辦該開發計畫簽約記者會。　圖／北市府提供
落實台北市政府推動TOD（大眾運輸導向型發展）政策，台北捷運公司首度與總行營造興業公司團隊、華國大飯店合作，進行士林站整體開發計畫，今（19）日由三方共同舉辦該開發計畫簽約記者會。　圖／北市府提供

落實台北市政府推動TOD（大眾運輸導向型發展）政策，台北捷運公司首度與總行營造興業公司團隊、華國大飯店合作，進行士林站整體開發計畫，今（19）日由三方共同舉辦該開發計畫簽約記者會，正式宣告北捷進入運輸與產業併行的新里程碑，士林站將成為閃亮新地標。

淡水信義線士林站未來將與環狀線銜接，開發案的規劃將更突顯士林站的重要性，本棟建物預計規劃地上20層6,400餘坪、地下4層3,600餘坪，除與士林站連接通道，不須繞道可直接進出外；地下設置停車場，且地上建物尚有購物商場、多功能辦公會議廳、飯店休閒等設施，是棟多功能的全方位服務大樓，串聯起商業、購物、文教、娛樂等機能。

北捷公司表示，TOD係以大眾運輸導向型發展，將大眾運輸樞紐和車站做為主要核心，讓土地有效利用發揮極致，結合商場、辦公、飯店等異業業種，成為綜合發展的集中區域。

北市府持續推動都市設計管制原則，北捷於今（2020）年辦理招商，經過嚴格且公開透明的評選過程，最後由總行營造興業公司、華國大飯店共同得標，契約金額約18億元，預計工程完竣時間為民國2023年7月，且在同年年底開發營運。

出席簽約記者會的台北市長柯文哲指出，TOD就是以交通為導向的都市計劃，事實上，檢視過去30年來台北市在發展捷運的過程中，有三項現在看起來應該改進的地方，一個是TOD，一個是商業化，一個是產業化，從事後馬後炮的觀點來說，捷運要共構的應該是商場，而不是住家，所以當年捷運共構的邏輯有點不太對。

柯文哲說，台北市要推TOD時，需要一個成功的範例，所以就選擇捷運士林站，第一是因為這裡是淡水信義線和北環段的交會點，第二是這裡有非常豐富的觀光和人文資源，包括士林夜市、北藝中心、故宮博物院、士林官邸等，加上北市府找到相當好的合作夥伴來進行這個計畫。

柯文哲指出，今天早上市長室會議中，已經通過第二個（劍潭站）、第三個（劍南站）的TOD案，台北市會在這個概念下，檢視未來十年內台北的環狀線，大概要花2,000億元推動這個以環狀線為基礎的都市計畫。

捷運 北捷 柯文哲

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