搶黑金商機 東森購物網引進頂級義式金杯精品咖啡豆

台灣黑金商機蓬勃，咖啡市場每年以20%的速度擴張，每個早晨來杯香濃咖啡，已成為現代人的習慣。根據國際咖啡組織 (ICO) 調查，台灣民眾每年約喝掉28.5億杯咖啡，平均每人每年約飲用131杯咖啡，不僅咖啡廳密度為全球之冠，整體市場更上看800億元商機。

東森購物看準咖啡市場龐大商機，於旗下電視購物及 ETMall 東森購物網引進頂級DISCOVER COFFEE 義式金杯精品咖啡豆，搭配22周年慶感恩回饋專案，每組兩包入，東森價1,980元，讓消費者在家免出門，也能夠享受極致的咖啡饗宴。

全民宅生活時間拉長，不論是早上來杯咖啡醒腦、振奮精神後在家工作，或是假日慵懶起床喝杯綿密的拿鐵，都是時下最夯的居家宅生活Lifestyle，在家「自煮防疫」，輕鬆打造居家咖啡館，也能又潮又悠閒！東森購物嚴選DISCOVER COFFEE義式金杯精品咖啡豆，嚴選1,600公尺以上阿拉比卡G1等級精品級生豆，產量十分罕見珍稀，讓消費者不僅能夠挑選自己喜歡的高品質咖啡豆，也利用各種沖煮方式，享受DIY手沖咖啡的文青感，將咖啡豆的風味釋放到淋漓盡致。

東森購物DISCOVER COFFEE義式金杯精品咖啡豆口碑回饋組，每組兩包入，市售4,000元，東森購物限定下殺，東森價1,980元，5月19日22時40分將於電視購物第47頻道開賣。

東森購物看準黑金商機，嚴選DISCOVER COFFEE開賣義式精品咖啡豆，搶攻台灣咖啡一族市場。因應DISCOVER COFFEE 二十二週年慶感恩回饋，特別推出銷售No.1、回購No.1、詢問No.1最經典的「義式金杯精品咖啡豆」，除了要求在金杯理論 (Gold Cup) 的理想區域，烘豆師更特別講究各生豆的最佳烘焙度，精心調配呈現咖啡的香醇，採取工序十分繁複細緻的直火「分豆烘培法」，保證新鮮烘培、由超過35年經驗的咖啡烘培師精心調配，並經過國際精品咖啡師 (SCA CSP Barista) 及美國SCAA Q Grader 咖啡品質鑑定師專業認證，以滿足消費者越喝越挑的咖啡味蕾。