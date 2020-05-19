高雄加工區前瞻智造新基地上樑 四廠商簽投資意向書

加工出口區管理處高雄分處推動「前瞻基礎建設—高雄加工出口區智造新基地」，執行行政院24億元前瞻計畫特別預算更新高雄加工區4.17公頃老舊廠房，興建2棟標準廠房、1棟聯合辦公大樓，預計將創造8萬平方公尺的產業空間，今（19）日舉辦聯合辦公大樓上樑典禮，該大樓為智造新基地計畫首波工程，預計年底完工。

而2棟標準廠房預計在明（110）年8月完工，過半空間已被瑞儀光電、高雄晶傑達、凱銳光電、樂米生技等廠商預約，今一同完成投資意向書（MOU）簽署表達進駐意願，未來可增加118億元產值及3,000個就業機會。

投資意向書簽署儀式在經濟部部長沈榮津及加工出口區管理處處長黃文谷共同見證下，由加工處高雄分處長吳大川、全球背光模組大廠—瑞儀光電董事長王本然、中小尺寸面板大廠JDI子公司—高雄晶傑達社長松岡英樹、車用後座娛樂系統設計商—凱銳光電董事長林傳凱及先進傷口敷料醫療器材廠商—樂米生技董事長張樂心共同簽署，為高雄加工區產業轉型注入新的發展活力。

沈榮津表示，儘管近期新冠肺炎疫情在世界各地延燒，對景氣有所衝擊，但台灣因超前部屬故衝擊低，經濟部啟動投資台灣三大計畫，提供台商低利融資，促使台商擴大回台投資，目前累積投資額已破兆元，創造超過83,000個就業機會。

此外，我國政府正與Amazon和Google等多家國際大廠，洽商在台投資設立高科技研發中心的投資計劃。展望未來，在此美中貿易戰契機下，高科技研發中心、綠能研發中心、高階製造中心、以及半導體先進製程中心，將是台灣產業與經濟發展，未來20年到30年的重要基石。

黃文谷指出，高雄加工區前瞻智造新基地所提供具有高智慧、耐震、綠能環保之產業升級空間，紓解產業缺地問題，完工後廠房採只租不售，廠房租金相對於鄰近產業園區具有一定優勢，未來將持續鏈結高雄加工區既有IC半導體、LCD顯示器產業資源，媒介「五加二」新興策略產業進駐，並透過「高雄園區顯示器零組件產業聯盟」統合廠商需求，有效介接資源，擴大群聚效應，對高雄加工區未來新風貌形塑與升級發展帶來正面的能量。