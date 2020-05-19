跨國汽車零組件企業抵「嘉」 大埔美園區建廠今動土

生產汽車零組件開發生產及精密代工等的首特精密股份有限公司，今天上午於嘉義縣大埔美精密機械園區基地舉辦新廠房動土典禮，預計興建總樓地板面積5212.97平方公尺的現代化科技廠房，並將持續培育人才，成為集團汽車零件事業部門日後複製轉移技術的示範生產基地。

首特精密股份有限公司母企業為1974年9月成立的緯西企業集團，起初從事馬具產品的生產及銷售，隨著規模成長跨足戶外家具及汽車零件業集團，總營業處在台中市，為響應政府根留台灣政策，購入大埔美精密機械園區二期面積8528.68平方公尺土地，將以生產汽車零組件為主。

嘉義縣長翁章梁表示，緯西集團產業橫跨多國，未來將結合民雄航太研發基地計畫，與民雄、頭橋、嘉太等工業區廠商，及縣內產業聯盟廠商、學校、法人等跨域建立合作平台，藉技術合作與產學交流，創造工業區的競爭優勢，帶動地方產業發展。