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跨國汽車零組件企業抵「嘉」 大埔美園區建廠今動土

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁（右三）今天上午前往嘉義縣大埔美園區參加首特精密股份有限公司新廠房動土典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（右三）今天上午前往嘉義縣大埔美園區參加首特精密股份有限公司新廠房動土典禮。圖／嘉義縣政府提供

生產汽車零組件開發生產及精密代工等的首特精密股份有限公司，今天上午於嘉義縣大埔美精密機械園區基地舉辦新廠房動土典禮，預計興建總樓地板面積5212.97平方公尺的現代化科技廠房，並將持續培育人才，成為集團汽車零件事業部門日後複製轉移技術的示範生產基地。

首特精密股份有限公司母企業為1974年9月成立的緯西企業集團，起初從事馬具產品的生產及銷售，隨著規模成長跨足戶外家具及汽車零件業集團，總營業處在台中市，為響應政府根留台灣政策，購入大埔美精密機械園區二期面積8528.68平方公尺土地，將以生產汽車零組件為主。

嘉義縣長翁章梁表示，緯西集團產業橫跨多國，未來將結合民雄航太研發基地計畫，與民雄、頭橋、嘉太等工業區廠商，及縣內產業聯盟廠商、學校、法人等跨域建立合作平台，藉技術合作與產學交流，創造工業區的競爭優勢，帶動地方產業發展。

嘉義縣政府表示，緯西集團汽車零件事業部生產基地自2013年起從事汽車零件的開發生產及後續的精密加工，主要生產廢氣回收系統（EGR）零組件及渦輪增壓系統中所使用的輕量化渦輪殼，隨著訂單持續擴大，產能及人力需求倍增。

嘉義縣長翁章梁（右二）今天上午前往嘉義縣大埔美園區參加首特精密股份有限公司新廠房動土典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（右二）今天上午前往嘉義縣大埔美園區參加首特精密股份有限公司新廠房動土典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左四）今天上午前往嘉義縣大埔美園區參加首特精密股份有限公司新廠房動土典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左四）今天上午前往嘉義縣大埔美園區參加首特精密股份有限公司新廠房動土典禮。圖／嘉義縣政府提供

汽車零件 大埔

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