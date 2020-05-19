受疫情衝擊？知名金錢豹集團傳賣餐廳土地引熱議

新冠肺炎疫情衝擊全國酒店、餐飲業，知名的金錢豹集團旗下寶麗金餐飲集團台中市寶麗金餐廳崇德店土地，傳出將委由戴德梁行公告標售，引起熱議，由於台中市區少有公開標售案，寶麗金崇德店位於市區、近年底即將通車的捷運綠線，引起中部房地產業者注意。

金錢豹集團創辦人袁昶平事業除除夜總會酒店外，近幾年陸續創立葳格企業集團、寶麗金餐飲集團，事業橫跨教育、餐飲、建設等。袁昶平表示，近幾年重心集中在葳格教育事業上，淡出夜總會酒店等事業。他坦言，台中餐飲競爭激烈「確實不好做」，餐廳營運有受疫情影響。

台中市區少有公開標售案，除了台中市政府地政局在東區、北屯區標售多筆配餘地，引起搶標，都飆出天價外， 雨衣龍頭達新工業今年2月委託戴德梁行公開標售台中市七期緊鄰台中大遠百的2593坪土地，最後由興富發以平均每坪322.96萬元標下。

戴德梁行公告標售的寶麗金崇德店土地占地1674.17坪坪，位於台中市崇德路、崇德五路、河北東街，三面臨路，使用分區為「商一」，預計6月18日截標。

台中市建商評估，這塊土地位於市區，土地三面臨路且方正，近文心路捷運綠線，且已含容積移轉，預期將會吸引品牌建商搶標，將成為市場指標大案。