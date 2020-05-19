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「買完不現場刮」台彩刮刮樂受疫情衝擊

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦除體驗店長工作、賣彩券給民眾外，更親自掏腰包買彩券，鄭直呼「如果中了就捐一半出來做公益」。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦除體驗店長工作、賣彩券給民眾外，更親自掏腰包買彩券，鄭直呼「如果中了就捐一半出來做公益」。記者陳夢茹／攝影

新冠肺炎疫情衝擊各行業，連彩券行也受到影響，全國現有4萬2803名彩券經銷商，桃園市共計4267名，約占全國比例近10%。桃園市長鄭文燦和台灣彩券公司總經理蔡國基，今天特定實地走訪彩券經銷商，關懷彩券銷售影響，並布達防疫紓困資訊。

桃園有4267名彩券經銷商，其中甲類（立即型，如刮刮樂）有3682名，乙類（電腦型，如大樂透）有583名，多數為身心障礙者、原住民或單親低收入戶等弱勢族群。為降低疫情的衝擊，財政部頒布紓困辦法，針對經銷商109年3-5月佣金收入較前一年同期減少15%以上者，可於6月底前向中信銀行申請紓困補助，電腦型彩券經銷商最多可補助3萬元，立即型彩券經銷商最多可補助9千元。

台灣彩券公司總經理蔡國基表示，台彩總計有4萬3千多家經銷商，據了解，電腦型如大樂透、威力彩的銷售皆有成長，原因是大樂透已經連摃好幾期，威力彩下一期更上看5.1億，刺激買氣。至於立即型如刮刮樂等，因疫情影響，民眾擔心在外有感染風險，多數傾向於買回家刮，現場馬上開獎的人不多，進而影響到現場刮完再兌換的人數。

談及財政部頒布的公益彩券經銷商紓困補貼，蔡國基說，宣布後一天，馬上就有103件申請案，其中有74件合格，核定率達72％，昨天（5/18）已撥款50萬3500元。蔡補充，由於採各月補貼，3月至4月中，總計有118筆符合申請資格，平均補貼金額約4200元。

蔡更提醒經銷商，如經銷商符合資格，只要填寫申請書、附上存摺影本，用郵寄或親臨至六區辦公室送件，倘若資料齊全，將「從優、從速」，3個工作天內即會撥款。此外，鄭文燦除體驗店長工作、賣彩券給民眾外，更親自掏腰包買彩券，鄭直呼「如果中了就捐一半出來做公益」。

台灣彩券公司總經理蔡國基表示，電腦型如大樂透、威力彩，因大樂頭已連摃好幾期，威力彩下一期更上看5.1億，刺激買氣，銷售有成長。另外，立即型如刮刮樂等，受疫情影響而減少。記者陳夢茹／攝影
台灣彩券公司總經理蔡國基表示，電腦型如大樂透、威力彩，因大樂頭已連摃好幾期，威力彩下一期更上看5.1億，刺激買氣，銷售有成長。另外，立即型如刮刮樂等，受疫情影響而減少。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦（圖中）和台灣彩券公司總經理蔡國基（圖右），今天特定實地走訪彩券經銷商，關懷彩券銷售影響，並布達防疫紓困資訊。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦（圖中）和台灣彩券公司總經理蔡國基（圖右），今天特定實地走訪彩券經銷商，關懷彩券銷售影響，並布達防疫紓困資訊。記者陳夢茹／攝影

彩券行 疫情

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