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響應防疫新生活運動 台泥邀歐盟代表訪花蓮和平

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導
歐洲駐台代表一行人近日參訪台泥和平廠，對「港電廠三合一」循環經濟的運作，以及和平村的美麗山海風光印象深刻。圖／台泥提供
歐洲駐台代表一行人近日參訪台泥和平廠，對「港電廠三合一」循環經濟的運作，以及和平村的美麗山海風光印象深刻。圖／台泥提供

國內新冠疫情趨緩，台泥（1101）響應政府推動「防疫新生活運動」，日前邀請邀請歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）與歐盟（EU）會員國駐台代表一行18人，前往台泥花蓮和平廠開放生態循環工廠及「DAKA園區」參訪。

台泥近年擴大國際佈局進軍歐洲、中東與非洲，並以荷蘭阿姆斯特丹為歐洲營運中心。台泥此次邀請歐洲經貿辦事處，以及德國、義大利、荷蘭、西班牙等10國駐台辦事處代表及夫人參訪和平廠，董事長張安平表示，希望可以促進雙方在產業及文化的交流，並展現部落發展地方創生的努力，讓更多人認識和平的美。

歐洲駐台代表走訪台泥和平廠，了解「港電廠三合一」循環經濟運作，並品嚐在地傳統小吃，欣賞和平國小學生的太魯閣族木琴表演。歐洲經貿辦事處處長高哲夫說，外交工作的本質是交朋友，此行所見所聞，將帶回歐洲，與更多人分享，讓國際認識和平的美好。

和平國小與澳花國小學生熱衷足球運動，歐洲駐台代表當天也特別準備了兩顆寫滿各國代表親筆簽名的足球，致贈給和平村村長周鴻源、宜蘭縣澳花村黃聰明，象徵與地方締結友誼的紀念並表達對村民的感謝。兩位村長上台時，也與歐盟代表做出足球「頭槌」頂球動作趣味互動，期待雙方未來有更多以球會友及文化交流的機會。

台泥 足球

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