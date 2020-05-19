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不賣餐券、停止住宿 神旺大飯店傳明年「打掉重練」

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
神旺大飯店於4月30日起暫停住房服務。圖／取自台北神旺大飯店 San Want Hotel Taipei粉絲頁
神旺大飯店於4月30日起暫停住房服務。圖／取自台北神旺大飯店 San Want Hotel Taipei粉絲頁

六福客棧因危老案通過，將進行後續改建作業，確定將於5月31日正式熄燈。台北另一間老字號飯店，位於忠孝東路四段東區精華商圈的神旺大飯店，也決定將改建計畫提前，據傳時間點將落在明年的農曆年後，飯店餐廳員工也已向用餐消費者表示，「今年不會再賣餐券，明年農曆年的訂位仍照常，年後飯店要打掉改建了」。

神旺大飯店前身曾歷經龍普、亞太等飯店，建物主體已有40多年，神旺大飯店2002年接手，改裝並經營至今，平均住房率多維持7~8成以上，鼎盛時期更衝破9成，而旗下餐廳如「潮品集」，更以老牌道地潮州料理與港式點心，人潮絡繹不絕，成為眾多台北人共同的味覺記憶。

但仍難敵新冠肺炎疫情影響，住房率受到重創，僅剩1~2成，神旺大飯店宣布自4月30日之後，將暫停客房住宿的服務，另外館內的自助餐，也改成個人式簡餐的型態，而關於此波調整，神旺大飯店也證實確實從優資遣了部分員工。

目前，神旺大飯店已決定今年不會再賣餐券，在無法確定疫情發展的情況下，客房住宿的服務也暫不會恢復，總總跡象都顯示，改建的日期不遠了。

不過，飯店公關表示，關於「好的」改建時間點，內部還在討論中，但確定不會是今年，而明年農曆年的年菜計畫也確定會執行。

鄰近捷運忠孝敦化站的神旺大飯店，隸屬於旺旺集團，館內規劃有268間歐風設計的客房，另設有伯品廊自助餐廳、潮品集中餐廳、Bon Amis牛排館等多間館內餐廳，亦開設普諾麵包坊，提供豐富多樣的麵包點心。

疫情 住房率

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