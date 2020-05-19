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房仲推出創意廣告 三大職場悲劇吸睛40萬人次

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
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永慶房屋近日推出新徵才廣告「求職競技場」，藉著跨欄、跳箱及打桌球等競技運動，演繹社會新鮮人踏入職場時容易碰到的三大悲劇：「高工時」、「薪水打高空」及「菜鳥沒人教」。廣告短短幾天觀看次數近40萬次。

永慶房屋人資部經理塗振宏表示，高工時是許多社會新鮮人最害怕碰到的職場悲劇之一，影片將工時比做跨欄，由社會新鮮人進行跨欄比賽，有人工作八小時就開始跳國標舞、享受生活；有人工作超過12小時還看不到終點，不僅工作效率低，也消耗社會新鮮人的工作熱情與健康。

「跳箱篇」則將薪資比喻層層跳箱，就業市場有許多職缺一開始強調高薪利多，但背後充斥著各式條件與限制，「說好的五萬，怎麼只有底薪兩萬五？」廣告中的社會新鮮人努力跳箱，奮力爭取五萬元待遇，沒想到看得到領不到，一切都是打高空。

業務工作最擔心「菜鳥沒人教」，新鮮人踏入職場時如果沒有前輩指導，在尚未學習或熟悉產業知識的狀況下，單打獨鬥的結果就是容易陣亡，造成求職者、雇主「雙輸」局面。

塗振宏表示，針對上述三點，永慶房屋推出「彈性工作8小時」制度，改變一般人對房仲「高工時」刻板印象，同時推出保障前九個月每月五萬元條件，讓初踏入房仲工作的求職者能兼顧生活品質。

針對菜鳥沒人教，永慶房屋也有「師徒達人」制度，有團隊互相補位支援，讓社會新鮮人不需孤軍奮戰。

永慶房屋表示，今年第一季永慶不畏疫情，全台新展店超過50家，集團經營穩健。有感新鮮人與轉職者求職艱難，決定加碼擴大招募，提供幸福職場，光是雙北市就有上千個職缺，並藉由徵才影片，闡述專屬福利制度，給新鮮人及轉職者職場職場新選項。

職場 求職

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