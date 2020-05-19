台灣疫情緩和日本搶客 茨城掃帚花將登場期待迎賓

日本茨城縣每年最受歡迎的常陸海演公園粉蝶花才剛剛卸下花衣，今年因疫情讓台灣旅客與粉蝶無緣相見歡，但7月份同地即將登場的綠戎球狀的掃帚花海仍然希望有機會迎接台灣旅客！尤其是掃帚花是隨溫度而換裝的變色花種，從夏天的綠、秋天的紅到10月底的金色，茨城縣政府今年仍抱著有機會迎接台灣旅客到訪的機會，特別在此時提早與對台灣朋友放送花期，歡迎大家在疫情結束後到茨城縣一遊。

常陸海濱公園占地200公頃的公園內，從春天開始就是個迷人的花花世界，春天是水仙、鬱金香，初夏是粉蝶花、玫瑰，夏天是百日草、秋天是掃帚草、大波斯菊，放眼所及滿山遍野都是五彩繽紛的花海，在這片龐大的公園內，有森林、草原、砂丘、見晴之丘、娛樂花園及南口、西口等七大區，分布著非常多花種，四季開滿不同的花。

此外，還有ＢＭＸ路線(專業自行車越野路線)、林間體育廣場、野餐區和自行車路線等，這些融合大自然的運動與休閒區，遊客可騎自行車遊園賞花以及從事各式各樣的戶外活動。

6月初開始，常陸海濱公園就會種上一棵棵10～15公分大小的觀賞用掃帚草幼苗，總共約3萬2千棵的掃帚草，都是以人工細心栽種的；到７月中旬開始，檸檬綠的掃帚草在夏日陽光的滋養下，緩緩生長成為形狀圓潤的掃帚草叢，觸感柔軟嫩綠，尤其是鋪滿山坡有如小綠球似的圓滾滾掃帚草，那種數大之美，可愛又壯觀！

綠油油的掃帚草之外，還有鮮黃色的向日葵、五彩繽紛的百日草也競相開放，讓這片大地充滿了元氣，此外，還有各式各樣的夏季體驗活動以及水遊廣場也十分具有人氣，讓你忘了夏季的酷熱，在8月下旬的夜間還會在掃帚草區點上彩色的燈光，開放限定地區的夜間遊園。

茨城縣表示，這些迷人的掃帚草原產於歐亞大陸的乾燥地帶，屬於莧科地膚屬的一年生草本植物，因為它的莖乾燥後可做為製作掃帚的材料，因此又被稱為「掃帚草」。到了9月下旬至10月上旬左右，3.2萬2千棵的掃帚草也隨著日轉星移逐漸褪去夏天的綠色，漸層的轉成了鮮豔的紅色，而山腳下的波斯菊和蕎麥等也隨著變成如詩般的秋色。

每年10月中旬，從見晴之丘望過去，一球球火紅的掃帚草，肆無忌憚的染紅起伏的山丘，以不可思議的美豔，迷惑人們的眼睛，不論哪個季節都吸引成千上萬的遊客前來感受「數大就是美」的美麗震撼；到了10月下旬，掃帚草再次變裝轉成金黃色，跨過三個季節的變裝秀，掃帚草讓人感受到季節的變遷與大自然的神奇！

茨城縣貼心提醒台灣旅客，在這片200公頃的公園裡總共備有1,400輛單車，分別有四個租單車的地方，但南口僅六日及假日有開，賞花建議先到西口租車，邊玩邊騎邊拍照，最不費力。花季期間在秋一色的公園中還會展開藝術、運動、美食等各種秋天的活動同時登場，千萬別錯過。