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淘寶台灣祭開店補貼 砸下破億紅利強招商

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
淘寶台灣推出五0招商補貼紅利政策，預計將燒掉破億台幣的補貼金。圖／淘寶台灣提供
淘寶台灣推出五0招商補貼紅利政策，預計將燒掉破億台幣的補貼金。圖／淘寶台灣提供

台灣電商市場大地震！淘寶台灣日前公布「五0」開店補貼政策，包含「0運費、0廣告費、0開辦費、0手續費、0上架費」等五大紅利，總計將燒掉破億台幣的補貼金，不僅開店免成本，更大手筆吃下賣家最頭疼的正、逆物流運費，更解放賣家的囤貨壓力，力助網路賣家銷售開出紅盤，在經濟大蕭條的一支獨秀。

淘寶台灣為幫助民眾逆勢突圍，除祭出「五0」開店補貼政策，更推出「新潮合夥人」全新微型創業模式，直接提供14組風格選物網店模板，賣家無須囤貨、註冊即開店，還提供豐富宣傳資源，鼓勵民眾站出來當自己的頭家，力抗疫情衝擊經濟，帶動新一波創業風潮。

疫情爆發後全球經濟反轉直下，但宅經濟卻再次逆勢發威，淘寶擲出破億元補貼金，期望幫助商家不再被動等待救援紓困，直接主動出擊進駐電商平台。

電商交易中，物流運費永遠是賣家們最頭痛的成本支出，淘寶台灣自5月18日起，消費者在淘寶台灣全站消費滿199元，並選擇於三大超商（7-11、全家和萊爾富便利商店）取貨，所有的物流費用、不限次數全都由淘寶台灣買單，並將消費者退貨的物流費用也一併吸收，大幅降低商家與消費者的荷包傷害，同時也優化消費者的購物體驗，期望能透過全新的紅利方案創造淘寶台灣、賣家及消費者的三贏策略。

看準微型創業趨勢，淘寶台灣特別推出全新開店模式「風格選物店」，招募百家風格選物店的頭家擔任「新潮合夥人」。淘寶台灣以14種服飾鞋包穿搭風格為店家主題，並透過大數據分析，了解台灣消費者造型喜好，從流行男、女裝到網紅私服、街頭潮流、動漫等特色服飾中，挑選人氣商品配入每一風格店家中，同時也提供豐富的免費宣傳資源，協助商家拓展市場能見度。

淘寶台灣表示，傳統實體零售店面往往需承擔店租、囤貨空間、批貨時間成本等壓力，如今疫情衝擊經濟，淘寶台灣希望透過平台的力量，協助台灣的中小型賣家們以0成本、免囤貨、註冊即開店的簡易無痛方式，輕鬆當老闆，增加收入來源並穩定發展生意。

淘寶 電商 疫情

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