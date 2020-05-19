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臉書推出中小企業數位轉型計畫 助台灣企業度過疫情

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

Facebook 日前推出「中小企業數位轉型計畫」，專為台灣中小型企業打造一系列線上課程及提供多項資源，以提升企業的數位布局與跨境行銷能力，協助企業啟動數位轉型，一起度過新型冠狀病毒疫情帶來的挑戰。

新冠肺炎在全球持續蔓延，全世界經濟皆受到影響，企業紛紛面臨營運的困境。Facebook致力於為企業提供援助，了解到台灣中小企業對於加強數位行銷方面的能力有迫切渴望。因此提出此計畫，全力支援台灣中小企業順利度過疫情，並在疫情結束後能重新恢復經營，藉此提高企業競爭力。

Facebook台灣及香港總經理余怡慧表示，Facebook在積極確保為民眾提供正確的資訊，及支持各地衛生組織的同時，我們看見許多台灣企業受到疫情影響，特別是小型企業。為了幫助企業能夠度過疫情難關，Facebook積極聆聽台灣中小企業的聲音，了解如何為他們提供支持，我們也與在地夥伴緊密合作，提供更大的支援。

Facebook 推出的中小企業數位轉型計畫，從培訓、連結企業與消費者、資金三大面向，發展五大項目的資源與支援。培訓方面，Facebook 將提供免費線上真人課程，由 Facebook行銷專家針對數位布局、廣告策略、手機創意策略等主題錄製課程，更特別為台灣企業量身打造跨境行銷課程，協助企業了解如何從無到有進行數位轉型，並有效運用數位行銷拓展業務。所有課程皆無時間限制，企業主可以隨時按照自己的程度與學習進度觀看合適的課程。

Facebook也和台北市美國商會合作，從5月22日起共同在線上舉辦四場「『疫』流而上 共覓商機」專家分享講座，分別以迎接數位轉型時代、智慧零售攻略、提升品牌線上能見度全方位指南、中小企如何跨出海外為主題 ，邀請來自跨國企業、中小型企業和新創企業的講者，分享最佳實作案例、成功經驗以及企業如何化危機為轉機的案例。

此外，Facebook和台灣電子商務夥伴合作，包含SHOPLINE、QDM網路開店平台，以及adHub經緯廣告科技，為全台中小企業提供獨家優惠，並協助將其業務成功轉至線上更推向國際。同時，Facebook也與女性創業飛雁計畫以及外貿協會TAITRA合作，由Facebook專家為其企業會員提供免費的諮詢服務。

在連結企業與消費者方面，Facebook為不同產業提供指南，適用於電子商務、零售和旅遊等不同產業。透過產業指南，Facebook與中小企業分享市場的變化與趨勢，以及在疫情期間台灣消費者行為的改變，協助企業可以與他們的消費者保持連結。

在資金方面，Facebook稍早宣布為受到疫情影響的小型企業援助資金，提供1億美金的補助金，支援全球30個國家超過3萬家小型企業，台灣也名列其中，具體的內容將於未來幾周公布。

全球疫情仍未趨緩，Facebook會持續聽取台灣中小企業的意見，在這個艱困的時期提供支援與支持，協助在地企業進行數位轉型，提前布局跨境商務，為疫情後業務發展超前部署，以降低疫情對台灣中小企業帶來的挑戰。

Facebook 疫情

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