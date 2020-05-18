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疫情衝擊！台中知名餐廳寶麗金崇德店 土地標售震撼業界

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
位於台中市崇德路、崇德五路口的寶麗金餐廳崇德店1,670餘精華土地，將委由戴德梁行公告標售，標售底價達23.1億元。記者宋健生／攝影
位於台中市崇德路、崇德五路口的寶麗金餐廳崇德店1,670餘精華土地，將委由戴德梁行公告標售，標售底價達23.1億元。記者宋健生／攝影

在新冠肺炎疫情衝擊下，由夜總會酒店「教父」袁昶平旗下寶麗金餐飲集團所擁有的「寶麗金」餐廳崇德店土地，今（18）日傳出將委由戴德梁行公告標售，總標售金額達23.1億元，震撼中部房地產及餐飲業界。

戴德梁行公告標售的這塊土地，位於崇德路、崇德五路及河北東街，三面臨路、基地方整，總面積1,674坪，使用分區為「商一」，目前為寶麗金餐廳崇德店使用營運中。

戴德梁行指出，這塊土地已含容移（約35.37%），總標售金額達23.1億元，換算每坪單價約138萬元，預計6月18日截標。房地產業者評估，這塊土地位置適中，預期將會吸引許多大型建商搶標，未來得標者如果推案，每坪單價至少會站上35萬元。

袁昶平除了夜總會酒店之外，近幾年陸續創立葳格企業集團及寶麗金餐飲集團，事業橫跨教育、餐飲、建設及媒體等。

而寶麗金餐飲集團成立於2013年，為葳格企業集團在中部的餐飲營運代表，目前旗下包含寶麗金婚宴會館市政店、寶麗金崇德店，以及葳格國際會議中心。

業界分析指出，新冠肺炎疫情爆發後，重創國內餐飲業，寶麗金餐廳的營運業績也跟著下滑，應該是袁昶平決定處分土地、止血的主要原因。

據了解，這塊位於崇德路、崇德五路口的土地，袁昶平當初以每坪約73萬元、合計10.95億元購入，最早為台中牛排館租用，租約到期後，袁昶平隨後規劃推出寶麗金餐廳，並營運至今。

餐飲業 戴德梁行 疫情

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