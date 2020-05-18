國際博物館日 聯聚住戶共享美學時光

今年因新冠肺炎疫情衝擊，許多世界級博物館暫停營運，不過聯聚建設住戶卻能於今(18)日國際博物館日，在家就能欣賞中西方館藏級作品，而且在家就能旅行，親身感受參觀博物館的文化與美學衝擊。

由國際博物館協會(ICOM)於1977號召世界各國關注博物館及文化美學的教育及影響，特別訂定每年5月18日為國際博物館日。

聯聚建設董事長江韋侖將幾十年來遊歷世界各國私人珍藏的藝術品，割愛贈送給社區，讓住戶買到的不僅是居住的舒適與品味，更是培育下一代文化素養的生活空間。

如聯聚「方庭大廈」車道出口有元朝上馬墩，除代表古代富貴人家住房的富庶，也象徵「方庭大廈」主人的富貴風貌。

車道入口的「慶餘積善」牌匾，是因為清朝袁州府監生鍾毓川樂善好施，特別重視教育、捐修學堂；道光皇帝感念他的善行，特頒此匾。所謂：「積善之家必有餘慶」，慶餘積善、積善慶餘。

大廳中一座雕刻作品是「佛羅倫斯領主」，15世紀的Pietro Mellini除了是成功的銀行家外，也是佛羅倫斯的領主，對政治、社會與教育的貢獻很大。

當時的知名雕塑家Bendetto創作這座半身像，除了感念Pietro對社會的貢獻，從眼神及耳朵也可以看到成功人的特質---專注的觀察與聆聽。

圖書館中掛著一幅博物館等級的畫作「花神」, 16世紀義大利 Francesco Curradi所作，Francesco的畫作被許多博物館及大教堂所收藏，畫作中的花神美麗又有智慧，灑出來的花瓣就代表幸福與美滿。

入口還可看見一座特殊的雕刻：加迪軀幹Gaddi Torso。這是西元前2世紀作品，原作現藏於佛羅倫斯Uffizi博物館，充滿張力的身軀，代表無限的可能，好還要更好。此作品深深影響許多文藝復興時期偉大的藝術家，如米開郎基羅等人。

聯聚「雍和大廈」車道入口的「雍睦堂」匾額，為清朝進士郭位於清乾隆四年(1739年)所提禮運大同篇：導之以禮樂 其風必雍睦吉慶；象徵和諧、欣欣向榮。

圖書館中一幅1572年之創作「Noble Man」，為威尼斯望族Lambard家族所收藏。創作地點為北義Bergamo，畫像為當下之29歲貴族。

另一旁的1920年LV蒸汽船行李箱，箱身以白楊木打造，木材必須經過六年以上的陰乾，所有包覆皮革或細節鉚釘金屬等，也全以手工製作完成。

聯聚「泰和大廈」會客廳牆上掛著17世紀畫作，畫中人物為ROBERT DUDLEY--羅伯特·達德利爵士 ，他是一位英國航海探險家和地圖繪製家，也是一位建築家。 在他20歲時，曾帶領一支探險隊遠征到西印度群島 。

基於對大海的熱情，他精通造船及航海，並運用其經歷完成了Dell’Arcano圖鑑，這是全世界第一個涵蓋整個世界的海上圖譜。

而聯聚「保和大廈」也巧妙地將數件古董珍藏融入公設中，如地下室停放著1933年份的勞斯勞斯古董車，是「不愛江山愛美人」聞名的溫莎公爵與其夫人辛普森的御用坐駕。

後院中的古井已有四、五百年歷史，來自鄂圖曼帝國時期威尼斯貴族的家中，外觀上都還留有貴族家徽，以及當時繩索取水留下來的歲月痕跡。當時唯有皇族或社會地位很高，且有相當權勢的貴族才能擁有自己家族的水井。

宴會廳中的古鏡，為十九世紀至今的骨董，鏡框上鍍金的花彩和聚寶盆，不僅顯現精細的雕刻工藝，花彩和聚寶盆也象徵燦爛美好的豐收。