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共享機車WeMo推新功能 用LINE官方帳號「隨傳隨租」

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
Line與WeMo Scooter聯手。（WeMo提供）
Line與WeMo Scooter聯手。（WeMo提供）

WeMo Scooter今（18）日宣布推出LINE官方帳號及租車服務功能。透過 WeMo Scooter LINE 官方帳號可直接租共享機車，讓聊天、移動都可在LINE完成。

共享經濟快速崛起，隨租隨還的機車共享在Gogoro、和雲iRent之外，WeMo Scooter 並提供更多元的使用模式。

WeMo Scooter強調，WeMo 不但是LINE官方第一個合作上線的共享電動機車服務，串連消費者多元生活圈、擴大結合線上、線下合作夥伴，陸續推出各項優惠活動，讓消費者無論購物、美食、玩樂、學習與工作，盡享便利及優惠。

WeMo Scooter 創辦人暨執行長吳昕霈表示，WeMo不侷限於共享交通服務，一步步創新挑戰車聯網應用。即日起除了專屬APP可開啟服務外，也可直接用 WeMo Scooter LINE 官方帳號使用租車服務。LINE 在全台有超過2,100萬月活躍用戶，深入全台民眾生活， 透過 WeMo Scooter LINE官方帳號，可24小時隨傳隨租 WeMo Scooter，做到一邊聊天、 一邊租車相約出行，提供消費者更便利、更直覺的創新服務。

WeMo Scooter主打智慧交通服務優勢，可在路線規劃上更具彈性、深入巷弄，成為消費者多元生活圈重要的交通服務。

WeMo Scooter同步於今日宣布，6月起與松果購物、悠遊卡、康青龍、萊爾富等品牌在線上、線下的服務盛大串連，陸續個別推出專屬會員活動，包括9折購物商品券、兌換免費騎乘金、5元飲品折價優惠與咖啡品項第二件半價等優惠活動，一起建立新交通新零售生態圈，為經濟再挹注活水，創造更全面加值新體驗。

WeMo LINE 共享經濟

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