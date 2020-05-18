淘寶台灣祭出補貼上億元 五項免費服務吸引商家上架

看好電商購物趨勢，淘寶台灣今日公布「五0」開店補貼政策，包含「0運費、0廣告費、0開辦費、0手續費、0上架費」等五大紅利，預計燒掉台幣上億元的補貼金，開店免成本，包辦賣家成本中重要的正、逆物流運費，助網路賣家銷售開出紅盤。淘寶台灣更推出「新潮合夥人」全新微型創業模式，直接提供14組風格選物網店模板，賣家無須囤貨、註冊即開店，提供豐富宣傳資源，鼓勵民眾站出來當自己的頭家，力抗疫情衝擊經濟，帶動新一波創業風潮。

淘寶台灣也宣布，即日起消費者在淘寶台灣全站消費滿199元，選擇於三大超商（7-11、全家和萊爾富便利商店）取貨，所有的物流費用、不限次數全都由淘寶台灣買單。淘寶台灣也喊出目前全台唯一推出「逆物流補貼」的電商平台，連消費者退貨的物流費用也一併吸收，大幅降低商家與消費者的荷包傷害，優化消費者的購物體驗，期望能透過全新的紅利方案創造淘寶台灣、賣家及消費者的三贏策略。

淘寶台灣特別推出全新開店模式「風格選物店」，招募百家風格選物店的頭家擔任「新潮合夥人」。淘寶台灣以14種服飾鞋包穿搭風格為店家主題，並透過大數據分析，了解台灣消費者造型喜好，從流行男、女裝到網紅私服、街頭潮流、動漫等特色服飾中，挑選人氣商品配入每一風格店家中，同時也提供豐富的免費宣傳資源，協助商家拓展市場能見度。