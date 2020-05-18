家樂福攜台灣大廠南亞塑膠 推寶特瓶製成環保寢具

環保大躍進！家樂福今夏推出環保系列寢具，全是由寶特瓶再生而成，且訴求全部的回收原料都來自台灣GRS認證，且還首度攜手台灣大廠南亞塑膠合作製成的。

家樂福指出，此次與合作夥伴力榮興業首度與台灣大廠南亞塑膠共同合作，針對寢具所需的纖維設計改良，開發回收再生聚酯技術ECO-GREEN技術，1噸紗可以回收80000支寶特瓶，推出環保系列寢具，為環境保護盡一份心力。

家樂福表示，環保再生珍惜資源，是目前全球各國的大議題，石化原料做成的成品，人們使用後產生的各式各樣塑膠垃圾，遍佈整個陸地海洋，如果不去從源頭做回收再利用、會是整個生態環境的大浩劫。

家樂福並強調，此次所使用的回收原料全部來自台灣GRS認證100%寶特瓶回收，非大陸或是越南進口廢棄物製成，一噸紗可以回收80000支寶特瓶，可以減少86%石化原料及77%CO2排放。

回收抽紗成聚酯纖維，再製成枕頭，四季被填充物，一顆枕頭約用50個回收寶特瓶，一件四季被料約用95個回收寶特瓶。