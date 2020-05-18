三商巧福大勝台積電！網曝「一關鍵配菜」讓它稱霸30年

知名連鎖牛肉麵品牌三商巧福，在台灣的餐飲市場中屹立不搖逾30年，擁有一票忠實顧客支持。有網友就將三商巧福與晶圓代工龍頭台積電進行比較，認為兩間企業在台灣發展時間相近，三商巧福以「標準化作業」及小幅創新，持續穩定發展、台積電以「誠實正直的精神」晉升代工一哥，究竟誰比較厲害呢？

該名網友在PTT上發文表示，三商巧福與台積電皆在台灣發展約30年，「這兩間企業都令人佩服，一間企業要維持三十年的運轉，真的不簡單」。原Po接著說到，三商巧福「標準化作業流程，並不時推陳出新，此種商業模式更是無人出其左右」，還能維持三十年口味不變；而台積電「秉持誠信正直的精神成為代工業一哥，不與客戶競爭、與時俱進的製程，工廠一間蓋過一間」，真的很厲害。

他認為這兩間企業都是「國寶」，但在心目中三商巧福仍勝出，原因就在於三商巧福的對手從沒少過，競爭相當激烈，但卻靠著商業模式維持營運。不少網友也回應表示認同，「三商巧福蟬聯一堆地下街美食冠軍寶座」、「（比起）路邊的牛肉麵，我寧願選乾淨衛生的三商巧福」、「三商巧福能每家店都做到一樣味道這一點很厲害了」、「三商巧福一路走來對手沒少過，能撐30年確實有一套」、「事實證明口味不用多強，穩定才是長久之計」。

有人也指出，「三商巧福靠酸菜撐天下」，是好吃的酸菜讓它得以在高度競爭的餐飲市場中存活，「三商的酸菜全台第一，無人能比」、「三商的酸菜製程聞名全國」。