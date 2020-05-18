台達模組化資料中心解決方案 獲權威機構認證

全球電源管理解決方案領導廠商台達（2308）今（18）日宣布，台達模組化資料中心解決方案（POD, Point of Delivery）獲得國際深具權威的資料中心認證機構 Uptime Institute TIER III 認證。

TIER III等級認證對於資料中心持續運行以及長期的可用性有嚴格的規定，並且需要符合N+1設計、機械、電氣元件以及環境條件的標準規範。台達模組化資料中心解決方案整合了機櫃、冷熱通道封閉、精密空調、模組化不斷電系統以及資料中心DCIM管理系統來支援IT負載。

台達資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安表示，我們看到模組化資料中心解決方案需求持續增加。資料中心是企業營運的骨幹，建構可靠及高效的資料中心對企業而言是很重要的任務。

台達除了在模組化資料中心解決方案獲得 Uptime Institute TIER III 認證外，越南河內電信（Hanoi Telecom）子公司 HTC-ITC 也借力台達來打造 TIER III 認證的資料中心，憑藉持續積累的經驗，台達可以複製成功經驗到不同的企業，幫助企業節省時間和金錢，來打造 Uptime 認證的資料中心。

Uptime 資深副總裁 Luca Beltramino 表示，有TIER-Ready標誌代表解決方案已經通過 Uptime 嚴謹的審核，因此客戶可以放心地選擇 Uptime 認證的解決方案廠商並且透過其所提供的方案來完成彈性及高可靠度的資料中心。

台達模組化資料中心解決方案（POD）以模組化設計理念以及彈性的配置，能快速佈署隨需擴容來滿足企業快速建置的需求。其包含DPH系列模組化不斷電系統以及智慧製冷的精密空調系統來達成高效節能的資料中心，並且可以依照客戶所需打造鋰電池備援系統解決方案。

台達吳江資料中心與台北企業總部資料中心，在美國綠建築協會（U.S. Green Building Council, USGBC） 專業的審視下，分別獲得 LEED v4 ID+C（室内設計與施工）金级與白金級認證，台北資料中心更是目前 LEED V4 全球所有資料中心申請案件中最高分者。