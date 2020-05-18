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凱基敦化分行開幕 邀請客戶「藝」起from home

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導
凱基銀敦南分行全新開幕，同步打造實體及線上藝廊。圖／凱基銀提供
凱基銀敦南分行全新開幕，同步打造實體及線上藝廊。圖／凱基銀提供

凱基銀行全新開幕的敦南分行，即日起展出文化部MIT新人獎藝術家黃士綸「一瞬之光」個展，同時打造「線上藝廊」，由藝術家親自導覽，方便不想出門的民眾也能自在賞玩藝術、舒展心靈。此外，即日起至官方FB「凱基銀行愛自己分享家」觀賞線上藝廊並分享且標記一位朋友，即有機會獲得好禮。

許多企業因應疫情實施「Work from home」配套方案，心理專家指出，在家工作的上班族因工作和生活沒有分界，且困在有限空間，身心壓力指數甚至比過去更高。

凱基銀行新型態分行「敦南分行」即日起全新開幕，該分行融合藝術與金融，與多納藝廊及新銳藝術家黃士綸跨界合作，策畫「一瞬之光」畫展，9月底前於敦南分行展出七幅精彩大型作品。同時，考量許多民眾在當前防疫氣氛減少出門，故特別打造「線上藝廊」，邀請藝術家黃士綸親自導覽，方便民眾在家也能欣賞藝術創作，調節身心壓力。

為邀請更多藝術愛好者欣賞敦南分行「一瞬之光」的美麗，即日起凱基銀行臉書FB粉絲專頁「凱基銀行愛自己分享家」線上藝廊，分享並標註一位朋友，還可參加抽獎。此外，凱基銀行敦南分行也歡迎入內參觀，民眾若在現場拍照標記地點，並上傳至個人社群平台，即可獲贈限量防疫口罩套。

同時，即日起至6月底止，凱基銀行推出「春煦喜悅 友禮相伴」客戶推薦回饋專案，凱基銀行客戶只要在活動期間內成功推薦親友加入並成為財富管理會員，都可獲得積點兌換精緻好禮，最高有機會可獲得Dyson空氣清淨機或百貨禮券15,000元。

配合疫情當前，凱基銀行用心嚴選各項防疫及居家實用好禮，如自動酒精噴霧機、紫外線殺菌清淨機及氣炸鍋等；只要成功推薦一位親友並成為昇富、聚富或尊富會員，分別可獲得1點、3點或10點推薦點數，以3點為例，就可兌換紫外線殺菌清淨機，讓您輕鬆防疫不煩惱，還有百貨禮券2千元可供選擇。

凱基銀行Open Banking的服務理念強調人文、藝術與在地化，秉持著「開放共享、人文溫度及社區關懷」三大經營重點，打造兼具社區共享與人文溫度的服務體驗，顛覆過往制式金融服務，希望透過合作力量，成為文化傳承、新舊融合強而有力的推手，落實有人文溫度的銀行理念，除此，也長期免費提供各界藝術創作者藝享空間，歡迎透過「凱基銀行共享空間」電子郵件信箱open@kgi.com申請。

凱基銀行 藝術家

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