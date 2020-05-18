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為盧安達大屠殺買屠刀: 逃亡26年「首富通緝犯」巴黎被捕

防疫新經濟！進口零食銷量翻倍 電商公布解饞人氣排行榜

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
momo購物網針對站上眾多進口零食皆推出不同的好康優惠。圖／momo購物網提供
momo購物網針對站上眾多進口零食皆推出不同的好康優惠。圖／momo購物網提供

近期受疫情影響，民眾居家時間拉長，間接帶動電商食品銷售業績。台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）瞄準宅經濟商機，主打零食「箱購」優惠，吸引消費者揪團搶購，其中「進口零食」在出國旅遊限制的推動下，表現最為亮眼，銷售較去年同期翻倍成長。

民眾居家娛樂需求增加，除了3C電玩熱銷一空，解饞零食也成為備受討論的話題之一。momo發布《進口零食人氣排行榜》，其中，熱銷冠軍為韓國「好麗友」烏龜玉米脆片，使用獨家多層技術打造令人驚豔的酥脆口感，月銷突破2萬包，號稱今年最強零食；其次為泰國「MAGMAG」還魂梅，完整保留梅子的脆度，酸甜適中，被選為泰國航空頭等艙迎賓點心，月銷破萬包；第三名由「CW」韓國大蒜麵包餅乾拿下，香濃的蒜香奶油讓人一口接著一口，完全停不下來，月銷高達4,000包。而來自香港的「檸檬王」水蜜桃乾獲得熱銷第四名，果乾中保有滿滿的桃李香氣、價格親民，是旅遊香港的必買伴手禮之一。

而人氣商品第六名至第十名依序為韓國「Jelly.B」低卡蒟蒻果凍、「orionjako」韓國麻油風味海苔、「Bourbon 北日本」曲奇西點餅乾3盒組、「Toms Farm」韓國湯姆農場杏仁果家庭號、韓國「好麗友」雞米花脆餅3入優惠組。

momo也不定期進口時下話題零食，本月最熱銷新商品由「BE-KIND」美式多口味堅果棒奪得，內含豐富的天然堅果，讓消費者在居家防疫期間不但能解嘴饞，更能均衡營養，甫上架即創造月銷破千條佳績。

零食 韓國

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