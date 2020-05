星野旗下「虹夕諾雅 谷關」 獲選2020最佳新進酒店

星野集團旗下第一個在台灣設立的奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」,自2019年6月30日開幕以來備受矚目,吸引許多台灣當地及全球旅客,近日並獲選由世界權威旅遊雜誌《Condé Nast Traveler》所公布的「2020年全球最佳新進酒店」(2020 Hot List),而在其中的6個評選項目中,被選入了「2020年全球最佳養生度假村」(The Best New Wellness Resorts in the World)。

《Condé Nast Traveler》雜誌主打奢華旅遊,介紹全世界高品質的飯店、餐廳、購物等相關資訊,在美國擁有330萬的廣大讀者群,與《Travel+Leisure》及《National Geographic Traveler》並列為針對北美高收入讀者群的旅遊雜誌之一。

虹夕諾雅 谷關座落於擁有眾多溫泉,被大甲溪環繞的台中谷關群山之中。以「溫泉溪谷的樓閣」為概念,活用深山溪谷湧出的水源及豐富溫泉,打造出一座與大自然相互共鳴的夢幻旅店。此外,度假村還準備了許多體驗活動,讓人沉浸於谷關的大自然與文化之中。

全客房皆備有半露天溫泉,旅客可依自己的心情及步調來享受天然無循環溫泉。窗外的雄壯山丘映在眼前,涼風吹拂之下,即使盛夏也能體驗溫泉帶來的功效及奢侈的靜謐時光。客廳及寢室的樓層中有著寬大的落地窗,隨著時間的推移,欣賞變幻無窮的藍天白雲,還能一覽壯闊的山麓。

露天溫泉則有著獨特設計,擁有開放的舒適空間,讓人能親身感受谷關當地的自然環境。水之庭園中,利用高低落差製造出的涓淙流水聲,迴響穿梭樹林間,各式花卉沿著水道栽種,樹林中流淌的小溪更為旅客的漫步之旅增添不少樂趣。

飯店也準備了多種料理可供選擇,將台灣當地常見的食材和日本料理的烹調手法結合,打造出頂級創新的美食饗宴。