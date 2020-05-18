日勝生今年無建案完工 董座：寄望成屋銷售
日勝生（2547）今（18）日召開股東會，董事長林榮顯表示，今年沒有新建案完工，業績主要靠成屋銷售，包括台北捷運大橋頭站「超.站S」及板橋浮洲合宜住宅「日勝幸福站」，可待售金額加起來超過70億元。
林榮顯指出，今年爆發新冠肺炎疫情，國內、外經濟都受到衝擊，今年公司將著重多元事業發，除營造、樂齡地產外，將致力衝刺發展循環經濟事業。
林榮顯說，今年營業部門營運重心，是把手中的成屋銷售完畢，其中「超.站S」可待售金額約25億，「日勝幸福站」約有20到30億元，另尚有50到60億元1樓店面存量，預期日後可帶來穩定租金效益，都是銷售重點。
今年推案部分，日勝生4月推出桃園青埔「日勝新京站」，目前銷售超過五成，預計2021年第1季取得使用執照，陸續交屋、認列營收。另外，三芝樂齡宅案將於第3季動工，預計2022年完工，分為東、西兩側，共計近900戶，規劃八成出售、二成出租。
循環經濟新事業方面，日勝生子公司日鼎水務經營桃園污水下水道系統BOT案，貢獻穩定營收；二期預計今年底完成，屆時日處理水量可達10萬噸。林榮顯稱，循環經濟事業為今年發展重心，今年也進一步整合日鼎水務及鼎勝綠能，並設立日鼎投控作為投資主體，以期進一步發展及開發廢棄物處理完整供應鏈。
日勝生股東會中通過去年度每股配發0.6元現金股利。
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