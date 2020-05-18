「新金融科技之挑戰─治理、審計、詐欺、鑑識」研習班

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

臺大進修推廣學院近期將開辦「新金融科技之挑戰─治理、審計、詐欺、鑑識」研習課程，自9月3日起每週四晚上授課，該課程由臺大商學研究所江炯聰教授特邀臺大資工系廖世偉教授、警政署刑事警察局科技研發科林建隆科長、永豐金控數位科技處萬幼筠處長及資策會產業情報研究所朱師右資深產業分析師暨產品經理等多位業師連袂共同授課，歡迎有興趣者儘早報名，得享特別的學費優惠。

隨著區塊鏈在全球和國內的發展逐漸建立了信任機制，歐美先進國家的發展與新世代應用打造出數位金融基礎；惟虛擬貨幣、加密貨幣滿網飛，未來該如何運用區塊鏈科技，致力於人類社會產生貢獻？此外，數位貨幣電子支付是金融業近年來非常受到關注的新興領域，且絕大多數的數位弊端多與詐欺有關，衍伸出的新科技犯罪該如何防範?針對貨幣金融科技犯罪的偵查，應如何藉助高科技進行偵查與鑑識？

臺大進修推廣學院將開辦「新金融科技之挑戰─治理、審計、詐欺、鑑識」研習課程將針對現代金融科技之發展與挑戰，從治理、審計、網路詐欺與鑑識等各重要面向，進行系統性的研討。該班程目前正招生中，相關資訊請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

「新金融科技之挑戰─治理、審計、詐欺、鑑識」