快訊

為盧安達大屠殺買屠刀: 逃亡26年「首富通緝犯」巴黎被捕

「新金融科技之挑戰─治理、審計、詐欺、鑑識」研習班

文 / 臺灣大學進修推廣學院 提供

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供
圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

臺大進修推廣學院近期將開辦「新金融科技之挑戰─治理、審計、詐欺、鑑識」研習課程，自9月3日起每週四晚上授課，該課程由臺大商學研究所江炯聰教授特邀臺大資工系廖世偉教授、警政署刑事警察局科技研發科林建隆科長、永豐金控數位科技處萬幼筠處長及資策會產業情報研究所朱師右資深產業分析師暨產品經理等多位業師連袂共同授課，歡迎有興趣者儘早報名，得享特別的學費優惠。

隨著區塊鏈在全球和國內的發展逐漸建立了信任機制，歐美先進國家的發展與新世代應用打造出數位金融基礎；惟虛擬貨幣、加密貨幣滿網飛，未來該如何運用區塊鏈科技，致力於人類社會產生貢獻？此外，數位貨幣電子支付是金融業近年來非常受到關注的新興領域，且絕大多數的數位弊端多與詐欺有關，衍伸出的新科技犯罪該如何防範?針對貨幣金融科技犯罪的偵查，應如何藉助高科技進行偵查與鑑識？

臺大進修推廣學院將開辦「新金融科技之挑戰─治理、審計、詐欺、鑑識」研習課程將針對現代金融科技之發展與挑戰，從治理、審計、網路詐欺與鑑識等各重要面向，進行系統性的研討。該班程目前正招生中，相關資訊請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

「新金融科技之挑戰─治理、審計、詐欺、鑑識」

相關新聞

防疫新經濟！進口零食銷量翻倍 電商公布解饞人氣排行榜

近期受疫情影響，民眾居家時間拉長，間接帶動電商食品銷售業績。台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）瞄準宅經濟商機，...

日勝生今年無建案完工 董座：寄望成屋銷售

日勝生（2547）今（18）日召開股東會，董事長林榮顯表示，今年沒有新建案完工，業績主要靠成屋銷售，包括台北捷運大橋頭站...

都更中心攜手寶紘建設 開發公辦都更案

北市都更中心攜手寶紘建設，打造以人為本的舒適生活環境，位於「台北市大安區通化段五小段416地號等13筆土地公辦都市更新案...

疫情趨緩 桃捷招募43名新血、薪資上看76K

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，桃捷公司今（2020）年度第一次人才招募，將於7月18日在大園國際高中，舉行第一試（術科+筆試...

獲利衰退逾八成 日勝生董座：四大事業穩定獲利來源

上市公司日勝生集團（2547）今（18）日舉行109年股東會，會中討論承認108年財報，配發股東每股現金股利0.6元；不...

漢來老總：國旅市場回溫 國際觀光客復甦還有段長路

疫情出現緩和跡象，各國紛紛討論如何逐步解封，重啟經濟動能。漢來大飯店總經理、高雄市國際觀光旅館公會理事長林子寬認為，在振...

陸車回溫 帶旺台系鏈

大陸車市轉強，帶旺台系鏈。據中國汽車工業協會統計數據，4月大陸單月新車銷量達207萬輛，年增4.4%而月增達43.5%，終結連21個月負成長。台灣供應鏈廠商5月起蓄勢待發，包括麗清、智伸科、劍麟均可望受惠。

疫情「加零」 助攻車市買氣

疫情持續「加零」，刺激車市升溫。龍頭車廠和泰車指出，上周連日零確診後，展間人氣即快速提升，一改4月的低迷氛圍。裕日車也透露，5月迄今銷售月增幅近25%，各品牌均成長。顯示疫情趨緩讓車市動起來，本季買氣樂觀。

行銷最錢線／2秒之窗 故事行銷關鍵

每一個品牌跟消費者之間，都存在著一道鴻溝（Gap），品牌管理者必須隨時監測這個鴻溝，是縮短了還是擴大？如果擴大了，要用什麼方法去除？

經濟選書／自由與責任

人們最常問我關於Netflix文化的問題。我們是怎麼成立的？我們如何向新員工介紹公司？我們如何找出與彼此合作、互動、講話的方式？

點子農場／三意共生宅 創造銀髮價值

李柏憲打造的第一所「共生宅」即將要開幕，過去三年，他一直在為這天做準備。除了飛到日本和歐洲看各種銀髮住宅，也邀請了各界專家組成團隊，共同發想設計台灣社會所需要的高齡住宅。

太陽能板回收機制成形 業者預繳處理費掌握流向

中部力推太陽能板，但回收問題令人頭疼，經濟部能源局修法，要求申設業者要先繳模組回收費每瓩1千元，成立再生能源發展基金，補助未來太陽光電廢棄物處理；目前全台有3家取得許可證的廢太陽能板處理廠，回收體系逐漸建置。

熱門新聞

PCB大崩盤！美國新禁令 四外資喊輸家出列

美下追殺令 華為緊急下單台積210億

認了將接掌國安會 顧立雄：首要工作整頓國安團隊

美封殺華為效應 外資示警：台積營收恐減20％

首季財報透露的訊息 謝金河直指四大重點

NB噴發 五大代工廠出貨飆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。