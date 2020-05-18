快訊

為盧安達大屠殺買屠刀: 逃亡26年「首富通緝犯」巴黎被捕

都更中心攜手寶紘建設 開發公辦都更案

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
北市都更中心攜手寶紘建設，打造以人為本的舒適生活環境，位於「台北市大安區通化段五小段416地號等13筆土地公辦都市更新案」今（18）日舉行開工動土典禮。圖／北市府提供
北市都更中心攜手寶紘建設，打造以人為本的舒適生活環境，位於「台北市大安區通化段五小段416地號等13筆土地公辦都市更新案」今（18）日舉行開工動土典禮。圖／北市府提供

北市都更中心攜手寶紘建設，打造以人為本的舒適生活環境，位於「台北市大安區通化段五小段416地號等13筆土地公辦都市更新案」今（18）日舉行開工動土典禮。

都更中心表示，此案位於敦化南路與信義路交叉口，交通便捷且沿街商業行為活絡，為金融商業辦公重要區域；因應北市府2016年為公辦都市更新元年，積極推動都市更新，指定都更中心擔任實施者，以公辦都更方式整體規劃形塑都市空間意象，延續敦化南路商業活動行為，促進金融產業發展，強化都市生活機能，利用鄰林蔭道及公園之優勢延伸綠意並串連開放空間，完善地區公共設施，增進土地使用效益，打造以人為本之舒適生活環境，全案於18日正式開工，預計於2023年完工。

投資人寶紘建設遵循前述目標方針，興建地下5層地上16層的鋼骨造（SC）之綠建築鑽石級及智慧建築銀級的商業大樓，並附加公益設施空間，低樓層設置企業附設托兒中心、公益會議廳300小時供市民無償使用，老樹廣場及綠色空間藝廊咖啡結合開放空間讓鄰里共榮發展，太陽能光之樹點亮敦化南路、捐贈20柱Youbike空間及長期認養並優化平安公園等公益回饋，亦捐贈經費予北市府都市更新基金約2.63億元，藉以挹注北市都市更新基金永續經營，開創公辦都更公益回饋新典範。

財團法人台北市都市更新推動中心是台灣第一家以都市更新為己任之法人單位，自台北市長柯文哲上任以來，台北市率全國之先推動公辦都更，透過都市更新實施者之身份執行台北市政府的重大更新專案，並扮演市府與公私地主、投資人間溝通橋樑，有助於加速公私協力促進都市再生，秉持發展宜居城市的目標，積極穩健地推動都市更新，仍是台北市邁向宜居、永續城市之重要一環。未來都更中心將持續推出優質都更案，歡迎更多投資廠商共同加入臺北市公辦都更的行列，一同實踐公辦都更。

公辦都更 都市更新 太陽能

延伸閱讀

十年特色就此消失？ 台鐵擬不再開放民眾坐北車大廳地板

五股公有地被占 收回改公車亭

後疫情辦公室 空間開放、加強清潔

侵占五股公有地還抗議 新北巿府決心整地改為公車亭

相關新聞

防疫新經濟！進口零食銷量翻倍 電商公布解饞人氣排行榜

近期受疫情影響，民眾居家時間拉長，間接帶動電商食品銷售業績。台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）瞄準宅經濟商機，...

日勝生今年無建案完工 董座：寄望成屋銷售

日勝生（2547）今（18）日召開股東會，董事長林榮顯表示，今年沒有新建案完工，業績主要靠成屋銷售，包括台北捷運大橋頭站...

都更中心攜手寶紘建設 開發公辦都更案

北市都更中心攜手寶紘建設，打造以人為本的舒適生活環境，位於「台北市大安區通化段五小段416地號等13筆土地公辦都市更新案...

疫情趨緩 桃捷招募43名新血、薪資上看76K

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，桃捷公司今（2020）年度第一次人才招募，將於7月18日在大園國際高中，舉行第一試（術科+筆試...

獲利衰退逾八成 日勝生董座：四大事業穩定獲利來源

上市公司日勝生集團（2547）今（18）日舉行109年股東會，會中討論承認108年財報，配發股東每股現金股利0.6元；不...

漢來老總：國旅市場回溫 國際觀光客復甦還有段長路

疫情出現緩和跡象，各國紛紛討論如何逐步解封，重啟經濟動能。漢來大飯店總經理、高雄市國際觀光旅館公會理事長林子寬認為，在振...

陸車回溫 帶旺台系鏈

大陸車市轉強，帶旺台系鏈。據中國汽車工業協會統計數據，4月大陸單月新車銷量達207萬輛，年增4.4%而月增達43.5%，終結連21個月負成長。台灣供應鏈廠商5月起蓄勢待發，包括麗清、智伸科、劍麟均可望受惠。

疫情「加零」 助攻車市買氣

疫情持續「加零」，刺激車市升溫。龍頭車廠和泰車指出，上周連日零確診後，展間人氣即快速提升，一改4月的低迷氛圍。裕日車也透露，5月迄今銷售月增幅近25%，各品牌均成長。顯示疫情趨緩讓車市動起來，本季買氣樂觀。

行銷最錢線／2秒之窗 故事行銷關鍵

每一個品牌跟消費者之間，都存在著一道鴻溝（Gap），品牌管理者必須隨時監測這個鴻溝，是縮短了還是擴大？如果擴大了，要用什麼方法去除？

經濟選書／自由與責任

人們最常問我關於Netflix文化的問題。我們是怎麼成立的？我們如何向新員工介紹公司？我們如何找出與彼此合作、互動、講話的方式？

點子農場／三意共生宅 創造銀髮價值

李柏憲打造的第一所「共生宅」即將要開幕，過去三年，他一直在為這天做準備。除了飛到日本和歐洲看各種銀髮住宅，也邀請了各界專家組成團隊，共同發想設計台灣社會所需要的高齡住宅。

太陽能板回收機制成形 業者預繳處理費掌握流向

中部力推太陽能板，但回收問題令人頭疼，經濟部能源局修法，要求申設業者要先繳模組回收費每瓩1千元，成立再生能源發展基金，補助未來太陽光電廢棄物處理；目前全台有3家取得許可證的廢太陽能板處理廠，回收體系逐漸建置。

熱門新聞

PCB大崩盤！美國新禁令 四外資喊輸家出列

美下追殺令 華為緊急下單台積210億

認了將接掌國安會 顧立雄：首要工作整頓國安團隊

美封殺華為效應 外資示警：台積營收恐減20％

首季財報透露的訊息 謝金河直指四大重點

NB噴發 五大代工廠出貨飆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。