都更中心攜手寶紘建設 開發公辦都更案

北市都更中心攜手寶紘建設，打造以人為本的舒適生活環境，位於「台北市大安區通化段五小段416地號等13筆土地公辦都市更新案」今（18）日舉行開工動土典禮。

都更中心表示，此案位於敦化南路與信義路交叉口，交通便捷且沿街商業行為活絡，為金融商業辦公重要區域；因應北市府2016年為公辦都市更新元年，積極推動都市更新，指定都更中心擔任實施者，以公辦都更方式整體規劃形塑都市空間意象，延續敦化南路商業活動行為，促進金融產業發展，強化都市生活機能，利用鄰林蔭道及公園之優勢延伸綠意並串連開放空間，完善地區公共設施，增進土地使用效益，打造以人為本之舒適生活環境，全案於18日正式開工，預計於2023年完工。

投資人寶紘建設遵循前述目標方針，興建地下5層地上16層的鋼骨造（SC）之綠建築鑽石級及智慧建築銀級的商業大樓，並附加公益設施空間，低樓層設置企業附設托兒中心、公益會議廳300小時供市民無償使用，老樹廣場及綠色空間藝廊咖啡結合開放空間讓鄰里共榮發展，太陽能光之樹點亮敦化南路、捐贈20柱Youbike空間及長期認養並優化平安公園等公益回饋，亦捐贈經費予北市府都市更新基金約2.63億元，藉以挹注北市都市更新基金永續經營，開創公辦都更公益回饋新典範。

財團法人台北市都市更新推動中心是台灣第一家以都市更新為己任之法人單位，自台北市長柯文哲上任以來，台北市率全國之先推動公辦都更，透過都市更新實施者之身份執行台北市政府的重大更新專案，並扮演市府與公私地主、投資人間溝通橋樑，有助於加速公私協力促進都市再生，秉持發展宜居城市的目標，積極穩健地推動都市更新，仍是台北市邁向宜居、永續城市之重要一環。未來都更中心將持續推出優質都更案，歡迎更多投資廠商共同加入臺北市公辦都更的行列，一同實踐公辦都更。