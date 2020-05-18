疫情趨緩再增招！桃園捷運招募43名新血高薪上看76K

新冠疫情持續延燒，桃園捷運也抵擋不住，自2月以來，運量逐漸下滑，不過近期疫情逐漸緩和，桃園捷運公司今天公告，將在7月18日於大園國際高中舉行今年度第一次人才招募。運務類及維修類總計要招募43名新血，其中，維修類開出副工程師1名，高薪上看76K。

桃捷公司今年度第一次人才招募，將於7月18日舉行第一試（術科＋筆試）、7月29日進行口試，預計8月4日公告榜單、8月17日人員分發進用。桃捷公司表示，原運務類、維修類招募24位新血，因應營運需要人力，再增加19個名額，機會難得，請考生把握機會加緊準備。

桃捷公司提醒，若因考試延期無法參加甄試者，即日起至5月31日止，可申請退費。詳細招募及退費相關資訊請詳閱桃捷公司招募網站公告之資訊及招募甄試簡章(https://recruit.tymetro.com.tw/ )。此外，防疫期間為確保考生、試務人員健康，將依中央流行疫情指揮中心公布新冠肺炎疫情狀況，訂立相關甄試防疫措施，並於考前2周公告於桃捷公司招募網站。

桃捷公司表示，面對新冠肺炎疫情衝擊，除超前部署各項防疫措施，保障旅客、員工健康外，現在隨著疫情趨緩，更陸續實施撙節、開源等振興計畫穩定公司營運。桃園機場捷運雖然才通車第3年，但一路走來的努力備受外界肯定，歡迎軌道業資深優秀專業人才及高中職應屆畢業生，加入桃捷大家庭，攜手走出新冠肺炎衝擊，再創營運佳績。