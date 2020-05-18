疫情趨緩 桃捷招募43名新血、薪資上看76K

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，桃捷公司今（2020）年度第一次人才招募，將於7月18日在大園國際高中，舉行第一試（術科+筆試）。

為提供給搭乘桃園機場捷運的旅客更安全、更優質的服務，此次招募原本預計在運務類、維修類招募24位新血，為進用營運所需必要人力，另外再增加19個名額，共招募43名新血。其中，維修類開出副工程師一名，高薪上看76K，歡迎軌道業資深優秀專業人才及高中職應屆畢業生，加入桃捷大家庭，攜手走出新冠肺炎衝擊，再創營運佳績。

桃捷公司今年度第一次人才招募於7月18日舉行第一試、7月29日進行口試，預計8月4日公告榜單、8月17日人員分發進用。此次因應營運需要人力，再增額錄取19個名額，機會難得，請考生把握機會、掌握時間，加緊準備。若因考試延期無法參加甄試者，即日起至5月31日止，可申請退費。詳細招募及退費相關資訊請詳閱桃捷公司招募網站公告之資訊及招募甄試簡章。

防疫期間，為確保考生、試務人員健康，桃捷公司也將隨時掌握中央流行疫情指揮中心公布新冠肺炎疫情狀況，訂立相關甄試防疫措施，並於考前2週公告於本公司招募網站，桃捷公司也請考生務必遵守相關防疫措施，保護自己也保護他人。