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獲利衰退逾八成 日勝生董座：四大事業穩定獲利來源

經濟日報 / 記者陳美玲/台北即時報導
日勝生董事長林榮顯（第一排左三）表示，已著重多元事業發展，除了原有「建設營造」、「營運事業」、「健康樂齡地產」三大事業體之外，現也正努力朝「循環經濟事業」發展經營，希望集團接下來四大事業能齊頭並進，成為公司穩定獲利來源。陳美玲／攝影
日勝生董事長林榮顯（第一排左三）表示，已著重多元事業發展，除了原有「建設營造」、「營運事業」、「健康樂齡地產」三大事業體之外，現也正努力朝「循環經濟事業」發展經營，希望集團接下來四大事業能齊頭並進，成為公司穩定獲利來源。陳美玲／攝影

上市公司日勝生集團（2547）今（18）日舉行109年股東會，會中討論承認108年財報，配發股東每股現金股利0.6元；不過因去年日勝生無大案入帳，造成獲利衰退超過八成，讓小股東會中接連發言、表達不滿。

對此，日勝生董事長林榮顯表示，今年初新冠疫情嚴峻，國內外經濟都受到衝擊。日勝生已著重多元事業發展，除了原有「建設營造」、「營運事業」、「健康樂齡地產」三大事業體之外，現也正努力朝「循環經濟事業」發展經營，希望集團接下來四大事業能齊頭並進，成為公司穩定獲利來源。

日勝生今年4月初甫對外公開銷售的桃園青埔「日勝新京站」，預計於明年第1季取得使用執照，由於位居高鐵青埔站與機捷站樞紐，基地面積1,099坪的「日勝新京站」，剛開賣即顯示地段優勢，其可售戶數150戶中，以18坪及27坪精品宅為主力，目前銷售超過五成，後市持續看好。

日勝生建設事業策略，除依循軌道經濟創造市場需求，並納入綠建築與智慧建築設計，也積極參與重大交通建設周邊及潛力土地開發案，如新得標之高雄站東都市更新及公共建設相關的開發案。

而日勝生健康樂齡事業，延續中和樂陶居口碑，基地面積約5,864坪、總樓板面積約19,302坪的「三芝休閒樂齡住宅」，已於去年底拿到建照核准，將依計畫在今年第3季開工與預售。社區除了以適老化為規劃設計主軸，圍塑舒適景觀及多功能共享空間，也將導入客製化樂齡整合服務，以智慧照護系統、UWB安全定位、智慧健康量測等技術，建設更完善安全的休閒樂齡健康宅。

至於日勝生循環經濟事業，近年經營台灣最大桃園汙水下水道系統有成，穩定貢獻營收，第二期污水處理廠預計於今年完成後，日處理水量可達10萬噸。

日勝生將循環經濟做為集團重點事業，已設立日勝生100%持有之子公司「日鼎投控」將作為發展循環經濟的投資主體，並整合旗下循環經濟事業之子公司「日鼎水務」及「鼎勝綠能」於汙水處理、環保規劃營造及廢棄物轉能源等業務，期能進一步發展及開發廢棄物處理完整供應鏈，提供廢棄物清運、焚化及掩埋、再生水資源等等服務，以拓展日勝生在循環經濟的競爭優勢，並協助企業發展其循環經濟理念的商業與營運模式。

日勝生 股東會 廢棄物

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