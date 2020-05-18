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漢來老總：國旅市場回溫 國際觀光客復甦還有段長路

聯合報 / 記者王慧瑛王昭月／高雄即時報導
高雄漢來大飯店總經理林子寬說，和諧互信的勞資關係，是同體員工能同舟共濟面對危機的關鍵。圖／林子寬提供
高雄漢來大飯店總經理林子寬說，和諧互信的勞資關係，是同體員工能同舟共濟面對危機的關鍵。圖／林子寬提供

疫情出現緩和跡象，各國紛紛討論如何逐步解封，重啟經濟動能。漢來大飯店總經理、高雄市國際觀光旅館公會理事長林子寬認為，在振興經濟重建路上，政府要有前瞻思維、明快效率，民間與政府攜手，才能加大力度與效益。林子寬看好國旅市場應能慢慢回溫，國際觀光客要回復往昔熱度，仍有一段漫漫長路。

深耕高雄25年的漢來大飯店，受疫情衝擊，2、3月間訂房一度衰退剩一成多，月虧損3千多萬，為了續命，經過兩度員工大會凝聚共識，全體300多名員工同意減薪18%，顧及員工生計，設計可無息借回降薪的8成，算是人性化配套。減薪沒有引起反彈，林子寬說，員工同理經營者處境，關鍵在於和諧的勞資關係。

抗疫期間，漢來大飯店實施多項節流措施，包括關閉部分樓層、鼓勵員工多休假、加強教育訓練、推住房優惠等，眼看疫情像個深不見底的幽暗長隧道，面對一開門就燒錢的難關，不得不做出減薪決定，加大止血力道。

300多名員工每月薪資達1500萬，約占營收三分之一，當住房率跌至剩一成多，營收大減8成時，每月整體虧損破3千萬。林子寬說，為長期抗戰，設法將月虧損降到千萬以下，「苦撐待變，也才能撐更久」。

今年4月16日，漢來大飯店祭出全員減薪18%決策，先執行3個月。減薪方案獲大多數員工諒解，僅一名員工因生涯規畫離職，無息貸款約有3成員工申貸。林子寬說，減薪決策前，他主持兩次員工大會，親自說明、溝通，當下有99%員工簽下同意書。

漢來大飯店年資超過10年員工占37%，許多老員工與創辦人侯西峰、總經理林子寬有革命情感。1998年，侯西峰財務陷入困境，帶著手邊僅存80萬現金過年前夕到高雄探視員工，這份情義讓老員工惦念著，後來侯西峰東山再起，對員工照顧有加。

林子寬談到，員工是企業最珍貴資產，每個員工代表一個家庭，減薪是痛苦的決定。除與員工取得減薪共識，機電等合作多年廠商也伸援手調整費率，共體時艱。林子寬說，員工、廠商乘坐在同一艘諾亞方舟中，沒有人可以置身事外，更沒有人能幸災樂禍，唯有同心同步，才能挺過難關。

五星級飯店是投資大、回收慢的產業，有人形容，這波疫情試煉是淘汰戰，生存底氣是關鍵。林子寬說，漢來大飯店約6成客人是國際觀光客，其餘是國旅市場，後疫情時期各國比誰先恢復經濟景氣，政府要加大振興力度，幫助觀光業重拾元氣，才能加速拚經濟。

高雄漢來大飯店總經理林子寬說，和諧互信的勞資關係，是同體員工能同舟共濟面對危機的關鍵。圖／林子寬提供
高雄漢來大飯店總經理林子寬說，和諧互信的勞資關係，是同體員工能同舟共濟面對危機的關鍵。圖／林子寬提供

漢來大飯店 疫情 觀光

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