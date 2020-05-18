疫情「加零」 助攻車市買氣

疫情持續「加零」，刺激車市升溫。龍頭車廠和泰車指出，上周連日零確診後，展間人氣即快速提升，一改4月的低迷氛圍。裕日車也透露，5月迄今銷售月增幅近25%，各品牌均成長。顯示疫情趨緩讓車市動起來，本季買氣樂觀。

新冠疫情讓車市一夕數變，首季因疫情延燒，多數上班族均自主開車以避免大眾交通工具群聚問題，車市迎來一波「疫外」買車潮。5月起疫情趨緩，車市又有一波新買氣，和泰車、裕日車、中華車等都可望受惠。

今年首季的市場新車掛牌數較去年同期成長，今年3月新車領牌數，甚至較去年3月還成長15%，影響所及，對各大車商首季的營運都有加分作用，而龍頭和泰車今年首季的營收與獲利都創下單季的歷史新高紀錄。

但在新冠疫情升溫的情況下，4月起車市在一波購車潮後陷入急凍期，4月車市較去年同期衰退11%，在此拖累下，前四月的新車掛牌量僅年增3%。

在此氛圍下，車商原擔心無薪假的人數攀升，民眾的消費能力與消費信心都受衝擊，恐怕拖累未來幾個月的車市買氣，各大車廠也研擬擴大促銷，對疫情的發展嚴陣以待。

但由於多日「零確診」，車市銷售動能似乎出現轉機。和泰車就指出，上周在接連多日零確診之後，展間賞車的人數明顯增加，也帶動新一波買氣，較原先預期的悲觀狀況，堪稱翻轉。

同樣是車市大咖的裕日車，也有類似的情況，該公司上周新車成交量較先前明顯成長，讓裕日車對於未來的發展也增加信心。