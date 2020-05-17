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太陽能板回收機制成形 業者預繳處理費掌握流向

聯合報 / 記者林敬家陳秋雲／連線報導
環保署廢棄太陽能板回收上路，預繳費用掌握流向。記者林敬家／攝影
環保署廢棄太陽能板回收上路，預繳費用掌握流向。記者林敬家／攝影

中部力推太陽能板，但回收問題令人頭疼，經濟部能源局修法，要求申設業者要先繳模組回收費每瓩1千元，成立再生能源發展基金，補助未來太陽光電廢棄物處理；目前全台有3家取得許可證的廢太陽能板處理廠，回收體系逐漸建置。

台中市議員李中指出，經濟部能源局預估，今年有1.4萬噸的廢棄太陽能面板，中央未提具體廢棄物解決方案，不少被颱風吹落的廢棄面板只能當一般廢棄物處理。

環保署已委託民間組織建立廢太陽能板回收清除體系，也設回收服務管理資訊系統，案場設置者去年底開始可上網登載資料並設置光電板序號，作為未來廢棄物處理認證依據。

台灣太陽光電產業協會秘書長是姜暭先說，太陽能板有8成以上材料可回收再利用，主要得有細部分解能力；目前廢太陽能板暫置廠區，到一定規模再派車載運處理，全台已有180家合法清運商，也有3家業者已取得廢太陽能板處理許可，近期再增2到3家。

彰縣環保局長江培根說，台灣已有太陽光電模組回收技術，可乾式、濕式或熱處理等技術，取得模組中有價物。

廢棄物 再生能源 太陽能

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