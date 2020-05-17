博錸新冠肺炎快篩試劑 最快5月23日取得外銷許可

博錸生技（6572）所開發的新型冠狀病毒檢測試劑，日前向衛福部食藥署申請的外銷查驗登記已獲食藥署函件確認通過審定，最快將可於5月23日取得外銷許可證。取證後博錸新冠病毒檢測試劑即可以體外診斷試劑(IVD)試劑外銷，將以高靈敏度、高通量的解決方案正式投入國際防疫陣線。

博錸以自主研發，並取得多國、多項專利之多元精準影像晶元磁片（πCode™ MicroDiscs）技術平台所開發的「新冠病毒檢測試劑」，搭配博錸桌上型自動化設備，一套設備可達一天8小時564人次的超高通量，對亟欲提升檢測能量的東南亞各國政府正是最佳解決方案。

泰國、馬來西亞、印尼的經銷商與潛在客戶自疫情爆發起即密切詢問博錸新冠病毒檢測試劑開發進度並索取相關技術文件與證書以進行當地產品註冊。外銷許可證的取得代表博錸新冠病毒檢測試劑在東南亞註冊、銷售的起跑槍聲。