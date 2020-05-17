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科技部廣發英雄帖 未來科技突破獎徵件開跑

中央社 / 台北17日電
科技部今天表示，「未來科技突破獎」即日起至6月12日受理申請。本報資料照片
科技部今天表示，「未來科技突破獎」即日起至6月12日受理申請。本報資料照片

2020未來科技展將於12月3日展出，科技部今天表示，「未來科技突破獎」即日起至6月12日受理申請，廣發英雄帖，希望吸引一流的科研前瞻技術報名，強化台灣科技能量。

2020未來科技展（Future Tech Expo, FUTEX 2020）將於12月3日至12月6日於世貿一館展出，現場將由創新技術團隊領航，展現台灣學研單位的研發實力與創意；而今年邁向第4年的「未來科技突破獎」已開始徵件，獲獎技術可成為2020未來科技展亮點技術，展現研發成果及爭取媒合機會。

科技部發布新聞稿指出，「未來科技突破獎」只要是受科技部補助的計畫成果，研發技術符合「科學突破性」，也就是技術在全球具有領先性排名的領航地位、有別於既有思維、具原創性的科學研究及技術突破；以及「產業應用性」，意指該技術與市場需求相容，能創造未來經濟效益，並具有產學合作、跨領域應用及建立創新模式的潛力，符合這2項指標皆鼓勵報名。

科技部表示，過去3年的「未來科技展」展出成效斐然，共計吸引超過17萬人次的參觀人潮、創造逾新台幣10億元的媒合商機，獲得政府及業界高度重視及熱烈回響，已成為台灣科技界最大學研創新媒合平台。

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球、重創民生經濟，台灣防疫工作深受國際肯定，由產官學研所組成的台灣國家隊，更是有效控制感染數和死亡人數的關鍵角色，從篩檢、治療到預防各環節都發揮台灣技術優勢。科技部指出，為防止疫情再起，學界研發與產業接力的緊密整合將是下一步趨勢。

科技部 疫情 新台幣

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