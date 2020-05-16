勤美「花閃」雙城四地傳愛 向醫護防疫英雄致敬

勤美璞真基金會、中華花藝推廣基金會與台中市農業局、誠品生活、SOGO百貨復興館，今(16)日起一連三天串聯台中、台北雙城四地，共同舉辦「花閃」戶外花藝裝置活動，希望以花傳愛，向醫護防疫英雄致敬。

這項公益活動，主要響應美國紐約Lewis Miller設計師的善舉，以「花閃(Flower Flashes)」方式，快閃展示街頭大型的花藝創作作品。台北地點包含誠品生活敦南店、誠品生活信義店、SOGO百貨復興館；台中草悟道街區(臺灣大道正前方)。

台中市長盧秀燕出席活動獻花致辭表示，現場展示的全是國產花卉，相當美麗，草悟道也成了小花園，立刻成為打卡熱點。

原本台灣花卉、水果等農產品，年均外銷出口值可達1,500億元，因疫情影響、運輸與批發國際市場關閉，國際消費量疲弱，且疫情也改變人與人之間的距離與生活步調，但此時此刻大家更應支持台灣農業，特別台中地區也是蘭花產業重地。

此次「花閃」使用大量滯銷的國產花卉，例如：百子蓮、桔梗、盛耀蘭、文心蘭、火鶴、玫瑰、雞冠花等，期盼能對花農們的生計與花卉產業有所助益，用行動力挺台灣花農。

勤美璞真文化藝術基金會董事長何明憲表示，從2010年開始，勤美超過十年長期深耕台中草悟道社區，這裡已是台中城文化藝術的代表中心與藝文綠帶。

基金會執行長何承育也說，從CMP Block、勤美術館時期開始、到現在的工家美術館，號召街區夥伴與里民們活絡當地，草悟道已逐漸累積出獨有的生活綠意與藝文能量。

今年適逢疫情，台灣全體人民努力防疫，成果國際廣知；也希望這次「花閃」活動，讓台灣的愛心也擴展全球、公益傳善。

中華花藝研究推廣基金會董事長吳淑娟表示，基金會成立30年來，以發揚花藝之美為宗旨，經常聯合國內外專家學者舉辦花卉教學與展覽，基金會也很榮幸於2019年於台中國際花博國際花藝大賽中獲得冠軍。

基金會執行長詹彩琴也說，這次出動台北和台中近百位師生志工，大家齊心協力、無私付出地籌備，期望這次「花閃」，除了看到了台灣的防疫實力，也能讓世界看到了台灣花卉之美、高水平的花藝創作和滿溢的愛心。

台北與台中雙城「花閃」四地各有特色，原本滯銷的千百萬朵國產花卉也重獲新生。其中台中草悟道的展區分四區塊接力、裝置總長超過百米、以戶外現地公共空間為底，設計花藝裝置，營造出與大自然結合的視覺效果，以愛心傳情致意。

誠品生活敦南店裝置，出現如瀑布又如同湧泉般的造型，充滿了滿溢的愛和感激。誠品生活信義店則著重花草植物欣欣向榮、生生不息的表現，象徵儘快脫離疫情，讓大家重新呼吸新鮮空氣。

另外，SOGO百貨復興館以台灣外型作為花壇作品輪廓，呼應台灣地貌分三層打造，最高層的山脈以樹枝、竹子及大型花卉表現；中間大量使用紅、橙、黃、藍、紫、粉紅、桃紅等顏色花卉，表現花卉王國的豐富性；最底部則以綠色葉材與苔藤代表平原。

何明憲強調，這次使用美麗豐富的國產花卉，向台灣健全的醫護體系、周全的防疫措施以及全力配合的民眾，獻上最誠摯感謝和敬意。疫情中，讓大家看到了台灣人的愛，這就是希望。