辛苦了！防疫人員住防疫旅館 每房每日最高折1,500元
為加強防疫措施，交通部觀光局今（16）日指出，為鼓勵各縣市合法旅宿業者加入防疫旅宿行列，提升防疫旅宿量能，觀光局13日修正相關實施要點，將「防疫旅館」補助對象分為「防疫旅宿業者」及「執行防疫業務醫事人員」，分別為每日每房補助新台幣1,000元、折抵1,500元。
觀光局表示，為配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，並鼓勵各縣市的合法旅宿業者加入行列，因此已於4月發布「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫韾防疫旅宿實施要點」，並於13日修正，將補助對象明列。
觀光局指出，針對旅宿業者，要點提供居家檢疫者及居家隔離者入住的合法防疫旅宿，補助旅宿業者每房每日新1,000元，以提高旅宿業者加入防疫旅宿之意願，並非補助入住防疫旅宿的人員。
對於執行防疫業務醫事人員，只要是經衛福部認定符合需求的執行防疫業務醫事人員，出具由各醫療院所開立的證明文件及醫事人員證件，入住時可由旅宿業者直接折抵住宿房價給防疫醫事人員，每房每日最高折抵1,500元。
觀光局表示，感謝旅宿業配合政府防疫政策，各旅宿業與各縣市政府共同協助提供居家檢疫者、居家隔離者及防疫醫事人員安心又方便的入住選擇，以降低社區感染風險。
觀光局表示，也感謝第一線醫事人員辛勞，故提供執行防疫業務之醫事人員住宿折抵優惠補助，希望結合政府、旅宿業者、防疫醫事人員的力量，為台灣防疫及全體居民健康共盡心力。
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