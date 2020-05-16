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疫情衝擊運量 桃勤宣布減班三個月
在新冠肺炎疫情衝擊下，桃園機場航運量下滑，桃園航勤公司與企業工會經過勞資協商，自6月1日起實施三個月的班休息措施。
根據勞資協議，貨運作業相關部門每兩周多休一日，其中一日給薪；其他單位每月多休三日，其中一日給薪。
桃勤表示，減班休息方案暫定實施三個月，如公司運能及營收恢復正常，即解除。同時也強調，這項協議不影響全勤，工資減少不影響同仁退休權益，每月工資不得低於2萬3800元的條件下實施。
受新冠肺炎疫情衝擊，桃園機場航運量大幅下滑，桃勤統計資料顯示，4月客機作業架次年減81％，貨機作業架次雖逆勢增加約20％，整體營收仍下滑70％。
桃勤是交通部為維護機場安全與發展民航交通政策，與華航共同籌組成立，華航持股49％，交通部持股45％，美商優比速（UPS）持股6％。
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