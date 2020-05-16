快訊

登中橫四辣畢祿山 台北大學大三登山隊女隊員傷重死亡

上午考完了！會考數學偏難 考生：計算複雜花時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊運量 桃勤宣布減班三個月

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

在新冠肺炎疫情衝擊下，桃園機場航運量下滑，桃園航勤公司與企業工會經過勞資協商，自6月1日起實施三個月的班休息措施。

根據勞資協議，貨運作業相關部門每兩周多休一日，其中一日給薪；其他單位每月多休三日，其中一日給薪。

桃勤表示，減班休息方案暫定實施三個月，如公司運能及營收恢復正常，即解除。同時也強調，這項協議不影響全勤，工資減少不影響同仁退休權益，每月工資不得低於2萬3800元的條件下實施。

受新冠肺炎疫情衝擊，桃園機場航運量大幅下滑，桃勤統計資料顯示，4月客機作業架次年減81％，貨機作業架次雖逆勢增加約20％，整體營收仍下滑70％。

桃勤是交通部為維護機場安全與發展民航交通政策，與華航共同籌組成立，華航持股49％，交通部持股45％，美商優比速（UPS）持股6％。

桃園機場 疫情

延伸閱讀

自費檢驗新冠肺炎適用對象 開放需出境的外籍人士

充電再出發計畫放寬資格 公司通報無薪假就能申請

充電再出發計畫 企業通報減班休息就可申請

新冠肺炎衝擊 日航宣布：台日航線大減班

相關新聞

環團指半年8次排放超標 台泥：官方資料無異常

花蓮垃圾處理問題棘手，縣政府找台泥協同處理廢棄物，辦理BOO標案，全案正進行環差。花蓮縣政府近日針對此案召開初審會議，會...

當參展不再靠譜 逢興生技三招從網海打進23國市場

「一開始成效不好，三年來只有二張訂單。」逢興生物科技是台灣最早將保健食品製作成果凍劑型的原廠委託設計（ODM）保健食品代工廠，就連全球保健食品大廠GNC健安喜也有產品是來自逢興，副總經理王秋月回憶，為因應網路時代來臨，公司在2016年加入阿里巴巴國際站，但初期成效不彰，三年只接到二張訂單，直到公司決定改變製造流程，推出「輕客製化」服務，短短半年時間訂單量就暴增25倍。

兩岸客運航點 規劃10月解禁

交通部昨（15）日召開第七次防疫會議，研商三階段的交通觀光防疫措施鬆綁推動方案（草案），其中有關兩岸客運航點、海運直航及小三通客船航班等，交通部規劃於10月1日恢復。

負壓病房補償金 旺旺友聯產險獨家上市

旺旺友聯產險宣布，創國內產險業先例，提供負壓隔離病房補償金，最高可給付天數60天。

疫情衝擊運量 桃勤宣布減班三個月

在新冠肺炎疫情衝擊下，桃園機場航運量下滑，桃園航勤公司與企業工會經過勞資協商，自6月1日起實施三個月的班休息措施。

益張加速自動化 進軍醫療、倉儲

全球商用置物設備大廠益張實業董事長陳新約表示，面對全球競爭與新冠疫情衝擊，益張未來將加速內部自動化腳步，產品也持續往醫療照護與倉儲物流等方向延伸，藉此提升市場競爭力與獲利。

益張董座夫妻做公益 認養20個孩子

益張實業董事長陳新約、副董事長黃秀英夫婦，不但是成功的企業家，更特別的是，他們還是23個孩子的父母。

益張攻置物設備 躍亞洲龍頭

益張實業創立邁入第24年，董事長陳新約、副董事長黃秀英夫婦憑著對產品品質的堅持，以及不斷追求創新，成功帶領益張從彰化埤頭工業區的小五金廠，蛻變成為台灣第一、也是亞洲置物設備龍頭廠。

星宇航空 6月復飛澳門、檳城

停飛兩個多月後，隨著台灣與部分國家地區疫情漸趨緩和，星宇航空昨（15）日宣布，6月起將恢復澳門、檳城部分航班的載客服務，而此舉也是國籍航空公司，第一個宣布將陸續恢復原本暫停客運停航地區的航空業者。

解決病房不足 台研發48小時組裝拆解智慧防疫病房

為解決新冠肺炎疫情爆發，病房不敷使用，經濟部與衛福部合作，台灣設計研究院策劃，15日宣布透過業者組跨領域團隊，打造「智慧...

疫情衝擊歐美 台廠自行車出口受重創

財政部統計處今（15）日表示，國內自行車產業為外銷導向，且以歐美為主要外銷市場，但是在新冠肺炎衝擊之下，包括一般自行車及...

海巡最新4000噸巡防旗艦 辦理豎桅典禮

海巡署最大噸位巡防艦、4000噸級巡防艦今天舉行豎桅典禮。海巡署這款新一代旗艦，除配備負壓隔離病房，並有飛行甲板供空勤U...

熱門新聞

獨／稱發傳單申請紓困 一查竟擁逾5百萬股票、股息22萬

終止紓困之亂 國民黨團拋全民發6千振興獎勵金

生產效益不如留在台為何還要去？ 台積電赴美背後動機多

兩岸客運及小三通 交通部規劃10月1日解禁

台積電宣布美國設廠 林百里：在美生產已是必然的

星宇6月復飛澳門檳城 熱食娛樂系統等不變但暫無WiFi

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。