環團指半年8次排放超標 台泥：官方資料無異常

花蓮垃圾處理問題棘手，縣政府找台泥協同處理廢棄物，辦理BOO標案，全案正進行環差。花蓮縣政府近日針對此案召開初審會議，會中，環團呼籲應改做環評，且稱台泥最近半年至少8次排放超標。對於環團指控，台泥回應，比對官方資料及花蓮和平廠監測資料，並經花蓮縣環保局確認，近半年無異常排放情況。

與會的地球基金會主任黃靖庭認為，台泥雖有能力處理，但此案不應只做環差，應進行環評。同時，他也提出數據，指控台泥最近半年至少8次排放超標紀錄，若未來協同處理生活廢棄物，可能會「繼續超標」。

針對指控，台泥表示，會後以環保署認可的「花蓮縣連續自動監測數據公開平台」，以及「台泥和平廠CEMS資料」，與環團提供的數據實際比對後，經花蓮縣環保局確認，並無指控的異常排放情況。

台泥指出，環團引用私人架設的網頁資料，而非公部門認可的公開平台，將水泥窯停窯期間、儀器維護的瞬間高值誤認為運轉時排放，因而發布錯誤資訊，台泥深感遺憾。

至於環團呼籲改做環評，花蓮縣環保局解釋，不同一般垃圾焚化發電廠的焚化爐，須事後再作業；台泥規劃的再生資源利用中心位於台泥和平廠內，協同處理垃圾過程產生的高溫，還有底渣，可分別做為水泥替代燃料、原料，行業別仍是水泥業，就規定來看，無須新作環評。