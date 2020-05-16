益張加速自動化 進軍醫療、倉儲

經濟日報 / 記者宋健生／台中報導
益張移動式倉儲架 圖／益張提供
益張移動式倉儲架 圖／益張提供

全球商用置物設備大廠益張實業董事長陳新約表示，面對全球競爭與新冠疫情衝擊，益張未來將加速內部自動化腳步，產品也持續往醫療照護與倉儲物流等方向延伸，藉此提升市場競爭力與獲利。

陳新約表示，益張在歷經近三年的產品結構、客戶結構調整，以及自動化生產效能提升，已做好下一階段營運成長的準備；再審視美中貿易戰及新冠疫情的外部情勢，公司處於有利位置，今年可望在營收與獲利成長上有所斬獲。

益張去年全年營收達12.73億元、年減12.2%，但受惠於高毛利商用設備類產品比重與自動化製程效益提升，以及原物料採購整合降低成本等因素，毛利率19.8%，較2018年17.6%增加2.2個百分點；稅後純益1.02億元、年減10%，每股純益3.05元。

益張今年第1季合併營收3.76億元，較去年同期成長22.8%；陳新約分析，主因在美中貿易戰與新冠肺炎疫情遭，醫療照護與倉儲物流產業客製化產品訂單轉強，加上美國、德國等客戶轉單效益挹注，後市依舊可期。以下是專訪紀要：

益張上櫃前業績發表會 圖／益張提供
益張上櫃前業績發表會 圖／益張提供

問：益張面對市場最大挑戰與因應策略？

答：智慧自動化生產已是全球趨勢，也是最大的挑戰。益張今年將持續加速內部的自動化，並以「一個人照顧二台機器設備」為目標，目前進度已接近40%，預計三年內可達到60%以上，對製程整合與提升生產效率將大有助益。

由於既有廠區陸續導入自動化生產，成效逐漸顯現，為進一步活化資產，集團持有的嘉義大埔美園區7,300餘坪土地及部分廠房設施，決出售給手工具大廠銳泰精密，預定今年下半年可完成交易，初估處分利益有數千萬元。

問：產品轉型策略與發展現況為何？

答：集團最初以家用品為主力市場，包括IKEA、TARGET、COSTCO等全球知名連鎖通路品牌，都曾經是益張的客戶。不過，也因為進入門檻低，面對中國大陸廠商削價搶單、市場競爭日趨激烈，益張早在15年前就決定推動轉型，朝高單價、高附加價值的飯店、辦公、超市及醫療等專業設備市場發展。

其中，應用於醫療照護、倉儲物流領域的高附加價值產品，是近幾年發展重心，累積銷售比重由2018年的10%提升至2019年15%，銷售金額更是增加31%。同時，特殊金屬材質（不銹鋼及鋁合金）的應用也不斷擴大，這些高毛利產品經過近幾年的深耕經營，去年已取得亮眼成果，因此公司決定去年第4季開始，針對置物架量大且適合的客戶對象，擴大置物架系列產品的銷售。

問：面對美中貿易戰與新冠肺炎疫情，益張對未來的展望有何看法？

答：益張所有生產基地都位於台灣，供應鏈亦集中在台灣，在美中貿易戰及新冠疫情議題上，都是處於有利競爭條件的位置，尤其經過長期洽商，今年可望有更多美國區域目標客戶的置物架系列轉單效應。

以益張擅長在效能提升及大量生產成本管控經驗下，預期這些新訂單的毛利將朝公司平均數靠攏，再搭配商用設備類產品維持穩定成長狀態，對於今年營運回復成長趨勢，將是可以樂觀期待。

益張向來採行穩健的階段性營收成長策略，在維持一定獲利基礎後，才會進行下一階段營運規模擴張。

圖／經濟日報提供
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益張 疫情

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