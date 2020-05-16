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益張董座夫妻做公益 認養20個孩子
益張實業董事長陳新約、副董事長黃秀英夫婦，不但是成功的企業家，更特別的是，他們還是23個孩子的父母。
早在21年前，台灣發生921大地震，益張在日本長期合作的客戶ERECTA公司，從國際新聞中得知這個消息；隔一天ERECTA公司部長就親自送來10萬日圓的關懷。
陳新約夫婦很感動日本客戶主動的關心，為難的是921地震並未造成益張太大損失，他們心裡在想：「應不應該退還這份好意？」
黃秀英說：「當時我就想做點實質的行動，希望讓客戶的關心不會落空。」有一天，黃秀英跟企業友人在聊到這樣的心情時，友人當場提議，不妨利用這個捐款來認養家扶中心的小朋友。
在獲得老公的認同下，黃秀英毫不猶豫，立刻將日本客戶的善款，同時再自掏腰包，用益張的名義認養五名家扶中心小孩，沒想到卻從此與家扶中心結緣。隔一年，黃秀英又以家人名義認養十名小孩。20年來，這份對家扶中心小朋友的關愛從未間斷，而且認養的孩子愈來愈多。如今陳新約夫婦除了自己的三個小孩，加上個人認養五個以及公司認養的15個小孩，合計共有23個小孩。
黃秀英說，當年許多受照顧的小朋友，據了解後來都陸續完成大學學業，有的也成家立業。看著小孩都能平安長大，無形中也帶給夫婦二人許多快樂。
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