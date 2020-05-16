益張攻置物設備 躍亞洲龍頭

益張實業創立邁入第24年，董事長陳新約、副董事長黃秀英夫婦憑著對產品品質的堅持，以及不斷追求創新，成功帶領益張從彰化埤頭工業區的小五金廠，蛻變成為台灣第一、也是亞洲置物設備龍頭廠。

益張資本額3.35億元、員工只有260人，很難想像竟是亞洲第一家通過美國兩大零售龍頭沃爾瑪（Walmart）、目標（Target）等多家集團反恐評鑑（911事件後，美國海關與相關業界合作，建立供應鏈安全管理系統）」的廠商。

益張從事的展示架產業，進入門檻不高；但產品從醫療收納、超市倉儲及展示台、餐廳工作台、廠用倉儲到搬運台車，客戶想要什麼，益張就能做出來。不斷創新、追求卓越，是與同業拉開距離的關鍵。

陳新約與黃秀英是彰化埤頭芙朝國小的同班同學，18歲參加國小同學會時，二人才又碰面並開始交往，最後走上紅地毯。

陳新約進入社會後，剛開始與表哥合夥開一家小工廠，主要從事焊接金屬加工與生產沖床等產品。1987年，陳新約決定創業，以500萬元在埤頭工業區成立益張企業，從生產廚房吊掛件、自行車掛籃起家。 圖／經濟日報提供

專注研發 走在同業前面

草創初期，600坪的廠房有12名員工，第一年營業額300多萬元，第二年就達500萬元。1993年起，透過友人推介接到IKEA的訂單，正式投入展示架生產領域，營業額也由3,000萬元暴增三倍，突破1億元大關。

陳新約記得最初做家用品的單價不高，每件單價都在100元以內，而展示架的網片，每片卻高達四、五百元，一組網片超過1,000元，「一樣的工序，價格卻高出數倍以上」，這讓陳新約的眼睛亮起來。從此之後，他決定往高單價的展示架領域發展，這也是益張營運規模得以快速成長的主要原因。

陳新約喜歡研發產品，二年後研發出更新的「波浪展示架」，標榜不用螺絲鎖，DIY拆卸方便、可以重複使用，並且可依需求調整高度，立刻在市場引起矚目，並打入日本市場。

除波浪展示架外，包括超市設備物流台車、醫療台車、移動式倉儲設備等，都是當時領先業界推出的最新產品。如今益張與日本的代理商合作快30年，產品應用範圍更涵蓋家庭、醫院、餐廳及公司行號。十年前，陳新約開發的移動式倉儲物流設備，還取得研究發明專利，並順利進軍美國市場。

「在同業的眼中，益張老闆的技術與研發都很厲害」。黃秀英覺得先生的個性就是喜歡挑戰極致，不但生產技術要到位、馬虎不得，研發產品也是想在業界拿下第一、走在同業的前面。

陳新約只有彰化高工學歷，但他心中典範卻是德國師徒制的百年企業。他到德國、瑞士看機械設備，見到歐洲師徒制給予員工適才適所的工作環境，以及打造工藝品質、求質不求量的企業精神，從此有了追求目標。而沙鹿高職紡織科畢業黃秀英，目前擔任益張副董事長，也是陳新約理念的執行人。

早在28年前，因為日本客戶退貨轉單，為找出癥結、根本解決問題，夫妻決定每年投入數百萬元聘請顧問公司作企業診斷輔導，這對當時營運規模還不大的益張而言是一筆大開銷。

但是陳新約堅持要做，因為夫妻學歷不高，只能有經驗累積，但顧問公司可以提供員工學習成長的機會，員工看得到未來，公司也才能留住人才，永續經營下去。

夫妻二人除了跟著員工一起上課，也跟著顧問分析模型，找到益張的優勢、劣勢、機會與威脅，早一步跳脫中小企業以經驗累積為主軸的傳統經營模式。

突破瓶頸 迎接成長契機

談到益張的成長過程，黃秀英不諱言，公司每三至五年就會遇到一個瓶頸；但每次的瓶頸，也為公司帶來新的成長契機。

益張在還沒成為IKEA供應商前，曾遇到一家貿易商突然轉單，當時金額高達6,000餘萬元，而那家貿易商占益張總營業額的80%，轉單之後，公司營收一口氣掉到只剩2,000萬元。

黃秀英指出，那家貿易商一直希望益張一起去大陸合作發展，但老公不願意；因為始終覺得自己技術有能力開發更高級的產品，為何要投入低階產品削價競爭的紅海。

「危機就是危險加機會」。陳新約認為，在未轉單之前，公司的產能都是滿載，結果無法再接別人的訂單，如今產能空出來，反而可以積極聯絡舊客戶與開發新客戶。

黃秀英記得老公當時問她：「公司沒有現金收入還可以撐多久？」她回答：「應該可以撐半年」。結果老公四處拜訪客戶，所幸運在短短三個月內拿下IKEA訂單。二人事後回想起來，如果沒有轉單危機，益張也不會拿到更大的訂單，甚至進入另一個領域。

前年底發生的美中貿易戰，對益張也是一個重要機會點。因為一年半以來有大量的設備及家用置物架訂單想移回台灣生產。

面對這些訂單，大多數廠商應該是搶都來不及，但陳新約沒有「照單全收」，反而是捨棄量大的家用置物架，選擇技術門檻較高的設備訂單。

「這個時候，選擇往往比努力要來得重要」。陳新約不諱言，家用產品量大、但毛利低，將占用公司大量的資源及產能，而且客戶會不斷比單價來決定是否繼續下單；反觀設備產品的技術門檻高，合作關係也比較穩定。

益張2011年集團營業額突破12億元後，營收成長減緩，但獲利與每股獲利卻大步成長，2016年每股純益一度達到6.54元，近二年也都維持在3元以上。

「小時候作文造句，順序弄錯，分數就沒了」。黃秀英說，經營企業不是一味追求營收成長，而是基礎功的馬步一定要先蹲好。

這三年來，益張積極推動工廠轉型升級，包括透過製程自動化、數位化改善與提升，逐步把成本降低，再來增加營業規模，就不會有負擔。

而為了留住人才，益張20年前就實施員工分紅制度，每年提撥15%至20%的稅前盈餘分紅，以中階幹部而言，一年可以多領四至七個月薪水。陳新約與黃秀英都深信：「人對了，方向就會對，事情也會對」。