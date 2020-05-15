兩岸客運及小三通 交通部規劃10月1日解禁

交通部今（15）日召開第七次防疫會議，研商三階段的交通觀光防疫措施鬆綁推動方案（草案），其中有關兩岸客運航點、海運直航及小三通客船航班等，交通部規劃於10月1日恢復。

交通部強調，今年以來原配合疫情發展所規劃實施的各項公共運輸防疫措施，將視疫情發展結合防疫旅遊、安心旅遊及國際入境旅遊的推動，逐步鬆綁，預計下周向疫情指揮中心提報，同意後即據以實施，但各項措施實施日期仍須視疫情狀況彈性調整。

交通部指出，由於國內疫情逐漸趨緩，已連續33天無本土確診病例，交通部長林佳龍呼應中央流行疫情指揮中心推動的「防疫新生活運動」，積極規劃防疫安心旅遊及各項公共運輸鬆綁措施。

其中第一階段實施期程為5月27日至7月31日，將先行推動「防疫旅遊」及初步鬆綁部分公共運輸防疫措施，第二階段「安心旅遊」及公共運輸擴大鬆綁部分，實施期程為8月1日至10月31日。

而各界最關心的兩岸和國際觀光與人員往來部分，交通部說，由於目前國際疫情仍屬嚴峻，因此，有關國際觀光旅遊及邊境管制逐步開放列為第三階段推動，實施期程為10月1日至12月31日。

國際觀光旅遊宣導部分，將配合疫情中心及外交部，評估與疫情控制穩定國家推動「國際觀光聯盟」，並視各主要客源市場邊境管制及直航台灣航班狀況，爭取國際來台市場復甦及成長機會，同時將配合指揮中心逐步放寬各項邊境管制措施，包括解除轉機限制、返國旅客不得搭乘大眾運輸，放寬國際郵輪靠泊，以及恢復兩岸客運航點、海運直航及小三通客船航班等。

林佳龍強調，交通部透過三階段防疫旅遊、安心旅遊及國際觀光旅遊的規劃，以及各項公共運輸防疫措施的鬆綁，將一步一步活絡國內市場，民眾生活也將逐步恢復，同時利用台灣穩定的疫情作為最佳的國際行銷。