海巡最新4000噸巡防旗艦 辦理豎桅典禮

海巡署最大噸位巡防艦、4000噸級巡防艦今天舉行豎桅典禮。海巡署這款新一代旗艦，除配備負壓隔離病房，並有飛行甲板供空勤UH-60M黑鷹、海軍反潛直升機大隊S-70C起降。

豎桅典禮下午吉時在台船高雄百萬噸級船塢舉行，由海巡署艦隊分署副分署長吳金河及台灣國際造船股份有限公司副總經理魏正賜共同主持。4000噸級巡防艦是海巡署新一代旗艦，為政府推動「國艦國造」政策中，海洋委員會所執行「籌建海巡艦艇發展計畫」最大噸位巡防艦。

台船表示，4000噸級巡防艦配備負壓隔離病房，一般病房也配備負壓隔離罩，更有醫療手術室及復溫室等緊急醫療救護裝備，全艦醫療區域採獨立空調系統，可有效區隔執勤及醫療人員作業空間。

艦機組合部分，巡防艦上的飛行甲板可供內政部空中勤務總隊黑鷹直升機（UH-60M），以及海軍反潛直升機大隊S-70C直升機實施直升機起落作業。搭配艦上緊急醫療設施，對於海上人道救援能量有極大助益。

台船公司除了執行合約設計及船艦建造外，未來兩年內仍須負保固、保養責任，提供後續優良的維修服務。同時導入產品全壽期管理(PLM,Product Life-cycleManagement)系統，整合現有管理資訊，為「國艦國造」修造合一做好準備。

台船表示，4艘4000噸級巡防艦統包採購案，價金新台幣104.37億元。首艦在4月23日已達成契約下水條件，5月底前預計可完成第5期款7億449萬7500元入帳，並計畫5月30日下水出塢；另外，第二艘在3月11日完成開工條件，預計8月28日辦理安龍典禮，可再申領第6期款3億9138萬7500元，將為台船帶來可觀營收。

台船公司配合政府「國艦國造」政策，除了4000噸級巡防艦4艘統包採購案外，在基隆廠區建造中100噸級巡防救難艇15艘，已交1艘在台東海巡隊服勤中。

6艘建造中的1000噸級巡防艦，其中輪控系統（AMS,Alarm Monitoring System）更是由台船自行研製安裝。台船不但在船艦設計與建造技術上不斷精進，更透過專家系統在智慧船舶運用上投注大量心力。

台船新聞稿表示，藉由國艦國造案提升國內就業及經濟發展，以及穩健推動國艦國造政策及捍衛國家主權及漁權，台船公司責無旁貸，台船不僅要做海巡最強的奧援，更要做政府船艦產業本土化政策的重要推手。