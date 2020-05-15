不加糖吃不吃？泰山八寶粥長銷34年 首推無加糖罐裝粥品

什麼樣罐裝粥品可長銷34年，仍穩坐粥品市占冠軍？答案是「泰山八寶粥」。今年面對新冠肺炎疫情，泰山首度宣布，推出新品「泰山珍穀益」，為市面上第一款「無加糖」的罐裝粥品，要開創罐裝粥品市場的全新路線。

依據經濟部統計處《工業產銷存動態調查》，去年罐頭產業包含水產品、蔬果、其他食品罐頭，於國內市場銷額達66億元；今年第1季罐裝食品產值尚未公布，不過因疫情關係，罐裝食品為縣市政府籌組防疫包的重點物資，且受到民眾購買防疫物資的需求帶動，推估產業整體銷售將高於同期。

在減少外出社交的防疫期間，無防腐劑且開罐即食的罐裝食品，儲備在家中不僅方便，且有充足營養、飽足感，推估市場將需求更多樣化的罐裝產品來滿足市場需求。

泰山長銷王「泰山八寶粥」在80年代推出，主打桂圓、糯米、麥片、燕麥、綠豆、花豆、紅豆、花生等八種料，是泰山1986年以「傳統點心現代化」策略，率先將國民美食八寶粥以密閉封罐製程保存，把傳統小吃轉變為開罐即食的點心。

點心類罐頭食品因淡旺季不明顯，所以在八零年代八寶粥品牌眾多，不下15家，發展至今，許多品牌退出，泰山八寶粥依然是粥品常勝軍，緊追在後的，則是愛之味的「妞妞甜八寶」。

多年來泰山八寶粥的經典口味不變，為甜點粥品的第一品牌，持續帶動銷售動能，2018年整體市場規模達14億元，且推出後，多年都是罐裝粥類第一名。

泰山八寶粥能站穩罐裝粥類第一名的秘訣為何？市場人士分析，若看各家八寶粥品牌，泰山是少數可以將八寶粥炊煮綿密的廠商，打開後不會湯湯水水，具有很好口感，加上是真空包裝，可以長久保存，知名度高，所以也是中元節大家指名必買的粥品，更是通路商備貨重點產品。

泰山在今年5月宣布推出罐裝粥新品「泰山珍穀益」，並且一次推出兩種口味，一種是添加近年掀起熱潮的超級食物「藜麥」的「南瓜藜麥粥」和「雪蓮子燕麥粥」，標榜無加糖，在罐裝粥品頗具獨特性。