台塑林園聚丙烯（PP）廠工安事件 無人員受傷
台塑林園聚丙烯(PP)廠15日下午2時25分，發生SILO區膠粒成品儲槽(T-913B)槽頂破裂，產生悶燒及黑煙，現場人員立即通報林園消防隊於2點45分撲滅，並啟動廠內緊急 應變消防灑水系統，進行隔離防護，無人員受傷，事故原因正進行調查中。
台塑說明，(T-913B)儲槽自5月14日晚上7點3分，由製程生產之PP粒開始送料後，至今天早上6點7分即送料完畢，停止運轉，完全與生產製程系統隔離；經初步全面調查，現場已無安全疑慮。台塑對於本件意外事依法向高雄市環保局通報，對於造成居民不安，台塑深感抱歉；由於台塑PP仍有庫存，所以不會對營運造成影響。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言