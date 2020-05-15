台塑聚丙烯廠冒黑煙 高市環保局開罰

高市環保局今(15)日下午2時27分左右接獲通報台塑林園聚丙烯廠排放黑煙，立即派員迅速抵達現場，經查係該廠儲槽區膠粒儲槽起火燃燒，隨即在環境周界及現場，運用懸浮微粒直讀式儀器及相關儀器，進行空氣品質量測進行蒐證及掌握其污染情形，將加重裁罰至少20萬元以上。

環保局表示，台塑聚丙烯廠今天排放黑煙污染行為，已經違反空汚法第32條第1項第1款的規定，經查是該廠一年以內第一次違規，與之前發生VCM洩漏並非同一工廠；但考量現場濃煙密布污染嚴重，故將加重裁罰至少20萬元以上，後續將待火場鑑定及深入查核後，才會決定是否還要再加重處分。

環保局也特別呼籲，民眾如發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物時，可立即舉報，該局稽查人員將立即前往查處、取樣、蒐證；同時也歡迎民眾一起來揪出污染排放源，讓污染的工廠無所遁形，以維護高雄市的空氣品質。