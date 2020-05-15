台塑林園廠爆炸？ 廠方：槽體蓄熱裂開不影響產能

台塑林園廠儲槽今天下午發生爆炸冒煙，台塑林園廠長姜信良表示，「應該是裡面蓄熱過高，槽體裂開，不是爆炸」，目前4條生產線仍正常運轉，不影響產能，至於損失仍待估計。

台塑林園廠長姜信良表示，這座儲槽裡面全儲存成品塑膠粒，昨天晚間7點開始，由產線以空氣吹驅，將成品輸入儲槽，直到今天清晨6點，就已停止進料，裡面共有230噸塑膠粒成品。